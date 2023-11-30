BIST 8.028
DOLAR 28,85
EURO 31,59
ALTIN 1.891,17
HABER /  SPOR

Trabzonspor, Kayserispor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Trabzonspor, Kayserispor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında 3 Aralık Pazar günü Mondihome Kayserispor ile sahasında yapacağı maçın hazırlıklarını 1 günlük izinin ardından sürdürdü.

Abone ol

Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'ndeki antrenmanın ilk 30 dakikalık bölümü basın mensuplarına açık tutuldu.

Oyuncular, antrenmanın basına açık bölümünde dinamik ısınma ve pas çalışması gerçekleştirildi.

Antrenmana sakatlıkları bulunan Fernandez ve Göktan Gürpüz katılmadı. Sezon öncesi kampında sakatlanarak çapraz bağ ameliyatı geçiren Orsic, Trabzon'a geldi. Bu oyuncu takımdan ayrı olarak fizyoterapist eşliğinde koştu.

"Yoğun çalışmaya devam"

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, gazetecilere yaptığı açıklamada, takım olarak çalışmaya gayret ettiklerini söyledi.

Her seferinde daha iyisini yapmak için çalıştıklarını vurgulayan Avcı, "Dün izin günüydü, maç dönüşü yorucu oldu. Haftaya bugün itibarıyla başladık, iyiyiz. Toplantıdan çıktık. Yoğun çalışmaya devam. Maçın geri bildirimlerini yapıyoruz. Olumlu tarafları yukarıyı çıkarmaya, olumsuzları aza indirgemeye çalışıyoruz. Futbol bir hata oyunudur, bunu sıfırlayamazsın. Tekrarlarımız biraz daha fazla olacak." dedi.

Avcı, hafta sonu Kayserispor ile karşılaşacaklarını anımsatarak, "Kayserispor ligin çıkış yapan takımlarından biri. Hocaları, beraber çalıştığım değerli bir hoca, değerli takım. Bütün konu başlıkları Kayserispor üzerine olacak." diye konuştu.

Abdullah Avcı, Orsic'in Trabzon'a gelmesine ilişkin de "Orsic ile konuşmuştuk. Bugün sabah da uğradı. Süreç nasıl gidecek bakacağız. Morali iyi, çalışmaları iyi geçti. Ne zaman takımla başlar, sağlık ekibi ile bilgi aldıktan sonra daha net şeyler söyleyebiliriz. Burada olması bile moralimizi daha iyi hissettiriyor." değerlendirmesinde bulundu.

Bordo-mavili takım, yarın yapacağı antrenmanla Mondihome Kayserispor maçı hazırlıklarını sürdürecek.

ÖNCEKİ HABERLER
Enflasyon düşüyor! Mehmet Şimşek'ten KDV ve ÖTV için flaş sözler: Tekrarı olmayacak, sistemden çıkacak
Enflasyon düşüyor! Mehmet Şimşek'ten KDV ve ÖTV için flaş sözler: Tekrarı olmayacak, sistemden çıkacak
Edirne’de minibüsün freni boşaldı, yolcular ölümden döndü
Edirne’de minibüsün freni boşaldı, yolcular ölümden döndü
Kayseri'de karbonmonoksitten zehirlenen adam hayatını kaybetti
Kayseri'de karbonmonoksitten zehirlenen adam hayatını kaybetti
Batman'da selden etkilenen 11 mahalle "afet bölgesi" ilan edildi
Batman'da selden etkilenen 11 mahalle "afet bölgesi" ilan edildi
Suudi Arabistan iddiası yalanlanan Fatih Altaylı'dan Ali Koç'a çok ağır sözler
Suudi Arabistan iddiası yalanlanan Fatih Altaylı'dan Ali Koç'a çok ağır sözler
İspanya Başbakanı: İsrail Filistin'in topraklarını sistematik şekilde işgal ediyor!
İspanya Başbakanı: İsrail Filistin'in topraklarını sistematik şekilde işgal ediyor!
Bilecik'te yarım kilo esrar ele geçirildi, 2 kişi yakalandı
Bilecik'te yarım kilo esrar ele geçirildi, 2 kişi yakalandı
İstanbul Valiliği yağış ve fırtınanın bilançosunu açıkladı!
İstanbul Valiliği yağış ve fırtınanın bilançosunu açıkladı!
Cübbeli Ahmet, Mansur Yavaş’a hakaretten ifade verdi! Ne demişti?
Cübbeli Ahmet, Mansur Yavaş’a hakaretten ifade verdi! Ne demişti?
Silivri’de selden zarar gören evlerin hasarı giderilmeye başlandı
Silivri’de selden zarar gören evlerin hasarı giderilmeye başlandı
Kocaeli'de 7 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi
Kocaeli'de 7 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi
Türkiye, OECD ve G20'de en hızlı büyüyen ekonomi oldu!
Türkiye, OECD ve G20'de en hızlı büyüyen ekonomi oldu!