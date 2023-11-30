Kayseri'de karbonmonoksitten zehirlenen adam hayatını kaybetti

Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksitten dolayı zehirlenen bir şahıs hayatını kaybetti.

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dinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Selçuklu Mahallesi Alımlı Sokak üzerinde meydana gelen olayda, D.T.’den (70) haber alamayan yakınları evine geldi. Eve girdiklerinde D.T.'yi hareketsiz halde bulan yakınlarının haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinde yaşlı adamın sobadan sızan karbonmonoksitten zehirlenerek hayatını kaybettiği belirlendi.



Olay yeri inceleme ekiplerinin evde yaptıkları çalışmanın ardından D.T.’nin cenazesi hastane morguna götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.