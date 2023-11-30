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Niğde'de alacak verecek kavgasında kan aktı, 1 kişi yaralandı

Niğde'de alacak verecek kavgasında kan aktı, 1 kişi yaralandı

Niğde’de iki kişi arasında çıkan kavgada 1 kişi tabanca ile vurularak yaralandı.

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Edinilen bilgiye göre olay, dün gece Niğde Merkez Paşakapı Caddesi El Hacı Mahmut Caddesi’nde bulunan bir otelde meydana geldi. İddiaya göre aralarında alacak verecek meselesi bulunan M.Ş. ve Ş.G. otelde konuştukları sırada tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine M.Ş., tabanca ile Ş.G.’yi bacağından vurdu.

İhbarın ardından olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri tarafından M.Ş. gözaltına alınırken, yaralı Ş.G. ise ambulansla Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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