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A Milli Futbol Takımı'nın FIFA sıralamasında yeri değişti

A Milli Futbol Takımı'nın FIFA sıralamasında yeri değişti

A Milli Futbol Takımı, kasım ayı dünya sıralamasında bir basamak yükselerek 37. sıraya çıktı.

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Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA) tarafından açıklanan kasım ayı dünya sıralamasına göre, 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) finallerine katılacak Türkiye, 1505,28 puanla bir basamak yükseldi ve 37. sırada yer aldı.

Arjantin'in zirvede yer almaya devam ettiği sıralamanın ilk 10'u arasında en önemli değişikliği, 2026 FIFA Dünya Kupası Güney Amerika Elemeleri'nde üst üste aldığı başarısız sonuçlar nedeniyle üçüncülükten beşinciliğe gerileyen Brezilya yaşadı. Bu düşüşün ardından İngiltere üçüncü, Belçika ise dördüncü sıraya yükseldi. Hollanda ise Portekiz'i geçerek 6. sıraya çıktı.

Sıralamadaki en önemli çıkışlardan birine ise Uruguay imza attı. 4 basamak yükselen Uruguay, 11. sırada kendine yer buldu.

Bir sonraki FIFA dünya sıralaması, 21 Aralık'ta açıklanacak.

Sıralamada ilk 10'daki ülkeler şöyle:

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