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Özgü Namal'ın olduğu Kızıl Goncalar dizisindeki tarikat ismi tepki çekti!

Özgü Namal'ın olduğu Kızıl Goncalar dizisindeki tarikat ismi tepki çekti!

Özgü Namal'ın yıllar sonra ekrana döndüğü ve Özcan Deniz ile başrolünü paylaştığı “Kızıl Goncalar” dizisinin tanıtımda geçen tarikat ismi büyük tepki çekti. Yaşanan hassasiyet üzerine yapım şirketi Gold Film tanıtımı yenilendi.

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Uzun süredir ekranlardan uzak olan Özgü Namal, Kızıl Goncalar dizisiyle ekranlara dönmeye hazırlanıyor. Dizinin tanıtımı ve Namal'ın rolü için tesettüre girmesi sosyal medyada çok konuşuldu.  

Özgü Namal ile Özcan Deniz’in başrolünü paylaştığı, merakla beklenen dizinin tanıtımında hikâyede geçen hayali tarikatın isminin “Ahiler” olması Kırşehir halkının tepkisini çekti. Yaşanan hassasiyet üzerine yapım şirketi Gold Film hemen harekete geçti, tanıtımı yeniledi ve bir özür yazısı kaleme aldı.

Birsen Altuntaş'ın haberibe göre; Ahiler kelimesinin çıkarıldığı dizinin yeni tanıtımı yayınlandı ve yapım şirketi yazılı açıklamasında “Gold Film imzalı FOX’un yeni dizisi Kızıl Goncalar’ın yayınlanan ilk tanıtımında geçen ‘Ahiler’ kelimesinden dolayı tüm kamuoyundan ve Kırşehir halkından özür dileriz” cümlelerine yer verildi.

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Ahilik, Ahi Evran tarafından Hacı Bektaş-ı Veli'nin tavsiyesiyle kurulan esnaf dayanışma teşkilatıdır.

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