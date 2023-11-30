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İsrail ziyareti Elon Musk'ı kurtaramadı reklamlar kesildi Musk o şirketlere küfür etti

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
İsrail ziyareti Elon Musk'ı kurtaramadı reklamlar kesildi Musk o şirketlere küfür etti

ABD'li milyarder Elon Musk, sahibi olduğu sosyal medya platformu X'e antisemitik olduğu iddia edilen paylaşımı nedeniyle reklam vermeyi bırakan şirketlere tepkisini küfürlü sözlerle gösterdi.

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Uzay taşımacılığı şirketi SpaceX, elektrikli araç üreticisi Tesla ve eskiden Twitter olarak bilinen X sosyal medya platformunun sahibi Elon Musk, New York Times'ın 2023 DealBook Zirvesi’ne katıldı.

İki hafta önce bir sosyal medya kullanıcısına verdiği yanıtla "antisemitik" tutum takınmakla suçlandığı hatırlatılan Musk paylaşımı için, "Şimdiye kadar yaptığım en kötü ve en aptalca şeylerden biri. O gönderi için üzgünüm" ifadelerini kullandı.

Musk, söz konusu paylaşımına tepki olarak X platformundan reklamlarını kaldıran şirketlere ise küfürlü ifadelerle sert tepki gösterdi.

Musk'tan şantaj suçlaması

Sunucu ve Musk arasında geçen konuşmanın detaylı hali şöyle:

Sunucu: Umarım sana karşı verdikleri tepkileri durdururlar, reklam vermelerini istemiyor musun?

Elon Musk: Vermesinler

Sunucu: Ne demek istiyorsun?

Musk: Musk: '....... gitsinler' diyerek başladığı cümlesinin devamında Musk; Biri bana reklam üzerinden şantaj yapacak öyle mi? Bana parayla mı şantaj yapacaksın? dedi.

Açıklamalarının devamında Disney CEO'su Bob Iger'e seslenen Musk; "Hey Bob, seyircilerin arasındaysan, en azından ben öyle hissediyorum X'e reklam verme. Biri bana reklam üzerinden şantaj yapacak öyle mi? Bana parayla mı şantaj yapacaksın? Açıklamalarının devamında Disney CEO'su Bob Iger'e seslenen Musk; Hey Bob, seyircilerin arasındaysan, en azından ben öyle hissediyorum X'e reklam verme" ifadelerini kullandı.

“Tüm dünya, bu reklamcıların şirketi öldürdüğünü bilecek”

Bazı büyük şirketlerin reklam vermeyi durdurma kararının "şirketin sonunu getirebileceğini" söyleyen Musk, “Tüm dünya, bu reklamcıların şirketi öldürdüğünü bilecek” diye konuştu.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile birlikte çatışmalarda hasar gören bölgeleri gezmek için geçtiğimiz günlerde İsrail'e giden Musk, ziyaretinin ise “özür turu” olmadığını ifade etti.

Takipçisine verdiği yanıt "antisemitik" bulunmuştu

Elon Musk bir sosyal medya kullanıcısının X'te yaptığı, "Yahudiler, insanlardan kendilerine karşı kullanmayı bırakmalarını istedikleri nefreti tam da beyazlara karşı kullanıyor" ifadelerini kullandığı paylaşımına "Gerçekleri söyledin" şeklinde yorum yapmıştı.

Dev şirketler reklamı kesmişti

Musk'ın yorumunu "antisemitik" bulan ve aralarında Disney, Apple ve IBM'in de bulunduğu yaklaşık 200 büyük şirket, tepki olarak sosyal medya platformu X'e reklam vermeyi durdurmuştu. Reklamların durdurulmasının 75 milyon dolar civarında gelir kaybına yol açabileceği belirtiliyor.

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