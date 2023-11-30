Numan Kurtulmuş'tan Can Akalay açıklaması: Hiç kimse TBMM'ye ödev vermeye kalkmasın

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Can Atalay konusuyla ilgili "Hiç kimse TBMM'ye ödev vermeye kalkmasın. Yasama-yürütme-yargı birbirinden bağımsızdır" dedi.

Abone ol

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, gündeme ilişkin konularla ilgili açıklamalarda bulundu. Kurtulmuş'un açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Referandumla birlikte sistem değişikliğine gidildi. Cumhurbaşkanı halk tarafından seçiliyor. Uzunca bir süredir Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemiyle ilgili birtakım revizyonların yapılabileceği iktidar tarafında da muhalefet tarafında da konuşuluyor. 50+1 gibi konuları münferit olarak ele almak yerine Anayasa değişikliği kapsamında bu ve benzeri konuların beraber tartışılması taraftarıyım.

Şahsen tercih edeceğim yöntem ve yol Anayasa tartışmaları içinde doğru zaman gelince bu konunun tartışılmasıdır.

Yaptığımız tartışmalar ülkemizin geleceğiyle ilgili. Anayasa yapma yetkisi Meclis'te. Hiçbir partinin tek başına Anayasa yapma gücü yok. Bir partinin Anayasası olmaz, milletin olur.

İttifak ile 50+1 aynı tartışma değil. Meclis'te grubu olan 6 siyasi parti var, 14 parti de temsil ediliyor. 28'inci dönemin en büyük avantajlarından biri. İttifakların olması işin akışının gereğidir.

YENİ ANAYASA ÇALIŞMALARI

Önce iklimin oluşturulması gerekiyor. Mühim olan partiler arasında müzakere ortamının oluşturulabilmesidir. Partilerin fikirleri A ve Z kadar zıt olabilir. Ama Türkiye'de yeni Anayasa çalışması fantezi değildir. Türkiye'deki bütün siyasi partilerin 12 Eylül Anayasa'sıyla sorunları vardır.

Daha önce 64 maddenin üzerinde partilerin uzlaştığı çalışmalar yapıldı. Önyargıları kenara bırakmamız gerekiyor. 'Anayasa müzakerelerine katılmayız' demenin doğru olmadığı kanaatindeyim. Her partinin çalışmaları var. Bunların hepsi ortaya konulur.

Yapabilirsek bu benim değil, Meclis'in başarısı olur. Hiçbir partinin de meselesi değildir. Cumhurbaşkanlığı sistemiyle ilgili düzeltme gereği varsa burada muhalefet partilerine de büyük görev düşüyor. Makul bir noktada konsensüs oluşursa bu noktalarda adımı atarak yolumuza devam ederiz.

Bu Meclis, Türkiye'de istediği Anayasa değişikliğini yapmaya muktedirdir. Sivil irade artık Türkiye'de sistemin sahibidir. Ne yaparsanız yapın, yüzde 100 herkesin kabul edeceği bir metin ortaya çıkmayabilir. Devlet eksenli değil, millet eksenli bir Anayasa'ya ihtiyaç var.

CAN ATALAY'IN DURUMU

Bu tartışma mevcut Anayasa'dan kaynaklandığını görüyoruz. Meclis'in bu konuda tavrı belliydi. Yemin günü Meclis'te isminin okunması, komisyona seçilmesi Meclis'in tavrını ortaya koyuyor.

Hiçbir gücün TBMM'ye görev verme hakkı yoktur. TBMM, yasamanın merkezi olarak gerektiğinde Anayasa'yı değiştirecek güce sahiptir. Başından bunun için TBMM'nin tartışmanın tarafı olmaması için gayret sarf ediyorum. ". Ama yasama görevini üstelenen TBMM gerektiğinde yasaları değiştirecek tek güçtür.

ÖZEL'İN 'KÜRTLER DAHA AZ EŞİT' SÖZÜ

Siyasetçilerin kullandıkları dile dikkat etmesi lazım. Türk de Kürt de Alevi de Sünni de birdir. Ayrımcılığı kabul etmek mümkün değildir. Etnik ve mezhebi konularda bütün siyasetçilerimizin uyanık olması gerektiğini tavsiye ederim.

İSRAİL'İN GAZZE'DEKİ KATLİAMLARI

Beş uluslararası toplantıya katıldık. Sürekli olarak bu konuyu gündeme taşıyoruz. 'İsrail'den fazla İsrailli' ülkeler tanımı abartılı değildir. Hatta bazı Meclis Başkanlarıyla görüşmede insanlık adına üzülüyorsunuz. Hastaneler bombalanıyor, bebekler ölüyor, ses çıkarmamız lazım' dedi. 'Nereden biliyoruz o hastaneye İsrail'in bombaladığını, belki Hamas bombaladı?' dedi. İsrailli yetkililer bile saldırıyı bu kadar pişkin savunamazdı."