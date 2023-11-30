Sivasspor, Fenerbahçe maçının hazırlıklarını sürdürdü

EMS Yapı Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında deplasmanda karşılaşacağı Fenerbahçe maçının hazırlıklarına devam etti.Abone ol
Teknik direktör Servet Çetin yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. 5'e 2 pas çalışması, sınırlı alanda oyunun ardından idman, yarı sahada oynanan çift kale maçla sona erdi.
Sivasspor, yarın yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarını sürdürecek.
Fenerbahçe ile EMS Yapı Sivasspor, 4 Aralık Pazartesi günü saat 20.00'de Ülker Stadı'nda karşılaşacak.