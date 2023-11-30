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Bomba kulis! Erdoğan-Bahçeli İstanbul ve Ankara adaylarında anlaştı! İşte o isimler...

Bomba kulis! Erdoğan-Bahçeli İstanbul ve Ankara adaylarında anlaştı! İşte o isimler...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP lideri Devlet Bahçeli arasında dün gerçekleşen görüşmeyle ilgili kulislere bomba bir iddia düştü. İddiaya göre Erdoğan ve Bahçeli, Ankara ve İstanul adayları konusunda anlaştı. İşte üzerinde anlaşmaya varılan o isimler...

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Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin dün Beştepe'de bir saat süren görüşmesinde Ankara ve İstanbul adayının belirlendiği konuşuluyor. İki liderin üzerinde anlaştığı isimler, parti kurullarında konuşulduktan sonra açıklanacak.

İstanbul ve Ankara adaylarını konuştular

Bahçeli ile Erdoğan görüşmesinde, Cumhur İttifakı’nın yerel seçim stratejisinin de  ele alınan önemli başlıklardan biri olduğu öğrenildi. Erdoğan ve Bahçeli’nin Ankara ve İstanbul’da aday gösterilecek isimleri bu görüşmede istişare ettiği kulislere sızan bilgiler arasında.

İstanbul'da Kurum, Ankara'da Selçuk

Gazete Pencere'nin kulis haberine göre, İstanbul’da AK Parti milletvekili ve eski Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un ismi kesinleşti. Yerel seçimlerde milliyetçi muhafazakar seçmene seslenecek bir aday profili çıkarılması beklenen Ankara’da ise eski Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ismi öne çıktı.

Kurum: Yeniden İstanbul için kolları sıvadık

Cumhur İttifakı'nın İstanbul adayı olacağı kesinleştiği konuşulan Murat Kurum'dan dikkat çeken bir paylaşım geldi. Erdoğan’ın "Bakın bir başlık atıyorum, 'Yeniden İstanbul' sözlerinin aldığı klip paylaşan Kurum'un klibindeki  'Sıvadık kolları' ifadeleri de dikkat çekti.

Seçimlerde aday olacak isimlerin iki parti kurullarında konuşulduktan sonra açıklanması bekleniyor.

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