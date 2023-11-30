Soba gazından zehirlendiler! 4 kişilik aile hastaneye kaldırıldı!

Muğla’nın Milas ilçesinde sobadan sızan gazdan zehirlenen aynı aileden 2'si çocuk 4 kişi tedavi altına alındı.Abone ol
İsmetpaşa Mahallesi Bademlik Caddesi'ndeki evlerinde yaşayan Hatice ve Ekrem Ç'den haber alamayan yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
Kapının çilingir yardımıyla açılmasıyla çift ile çocukları Yağmur ve Mehmet Ali Ç. baygın halde bulundu.
Karbonmonoksit gazından zehirlendikleri belirlenen aile üyeleri sağlık ekiplerince ilçedeki hastanelere kaldırıldı.
Ailenin, sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenildi.