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Saddam Hüseyin'in hikayesi beyazperdeye uyarlanıyor

Saddam Hüseyin'in hikayesi beyazperdeye uyarlanıyor

"Zoraki Kral" filminin senaristi David Seidler ile "Saddam Hüseyin'i Saklamak" adlı belgeselin yönetmeni Halkawt Mustafa, Saddam Hüseyin'in hikayesini filme uyarlayacak. Saddam Hüseyin'in 8 ay boyunca saklandığı delikte geçen günlerine odaklanacak filmin, "Hollywood bakış açısına" sahip olmayacağı vurgulandı.

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NTV'de yer alan habere göre film, 2003'te iktidarı kaybettikten sonra bir delikte saklanan Saddam Hüseyin ile onu saklayan Iraklı çiftçi Alaa Namık'ın hikayesine odaklanacak. Sekiz ay boyunca yer altında bir delikte saklanan Saddam Hüseyin'in bu günleri bir filme dönüşecek.

Filmin yönetmenliğini yapacak Halkawt Mustafa, David Seidler ile birlikte son üç yıllarını bu filmin senaryosunu yazarak geçirdiklerini anlattı. Her ikisinin de bu hikayenin alışılagelmiş Hollywood bakış açısı yerine, Namık'ın bakış açısıyla anlatılması konusunda kararlı olduklarını söyledi. Mustafa, "Saddam Hüseyin'i bulma görevini üstlenen CIA ajanı hakkında bir film yapmak istemiyorum" diye konuştu.

Saddam'ı gizleyen çiftçi Namık, ilk kez "Saddam Hüseyin'i Saklamak" (Hiding Saddam Hussein) belgeselinde konuşmuştu. Belgesel ilk kez 1 Aralık'ta Kızıldeniz Uluslararası Film Festivali'nde gösterilecek.

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