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İBB Genel Sekreter Yardımcısı Buğra Gökce istifa ediyor! Aday adayı olacak

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Buğra Gökce istifa ediyor! Aday adayı olacak

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Buğra Gökce’nin, CHP’den İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na aday adayı olmak için 1 Aralık itibariyle görevinden istifa edeceği öğrenildi. Gökce, 2016-2022 arasında İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreterliği görevinde bulunmuştu.

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31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimler yaklaşırken adaylık yarışı da hız kazandı. YSK kararına göre kamu görevlilerinin yerel seçimlerde aday olabilmek 1 Aralık Cuma günü saat 17.00’ye kadar görevlerinden istifa etmeleri gerekiyor.

Sözcü'de yer alan habere göre İBB Genel Sekreter Yardımcısı Buğra Gökce'nin de son gün olan 1 Aralık’ta görevinden istifa ederek CHP'den İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı için aday adayı olacağı öğrenildi.

Gökce, İBB'ye gelmeden önce uzun süre İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde görev yapmıştı.

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