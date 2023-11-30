İBB Genel Sekreter Yardımcısı Buğra Gökce istifa ediyor! Aday adayı olacak

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Buğra Gökce’nin, CHP’den İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na aday adayı olmak için 1 Aralık itibariyle görevinden istifa edeceği öğrenildi. Gökce, 2016-2022 arasında İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreterliği görevinde bulunmuştu.

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31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimler yaklaşırken adaylık yarışı da hız kazandı. YSK kararına göre kamu görevlilerinin yerel seçimlerde aday olabilmek 1 Aralık Cuma günü saat 17.00’ye kadar görevlerinden istifa etmeleri gerekiyor.

Sözcü'de yer alan habere göre İBB Genel Sekreter Yardımcısı Buğra Gökce'nin de son gün olan 1 Aralık’ta görevinden istifa ederek CHP'den İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı için aday adayı olacağı öğrenildi.

Gökce, İBB'ye gelmeden önce uzun süre İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde görev yapmıştı.