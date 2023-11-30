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"Kayseri Sprint O-Days Oryantiring Yarışması" başladı

"Kayseri Sprint O-Days Oryantiring Yarışması" başladı

Türkiye Oryantiring Federasyonu tarafından düzenlenen "Kayseri Sprint O-Days Oryantiring Yarışması" başladı.

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Hacılar ilçesindeki ilk gün yarışlarıyla başlayan müsabakalarda, 14 kategoride 300 sporcu mücadele edecek.

Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, gazetecilere yaptığı açıklamada, yarışların 4 gün süreceğini söyledi.

Yarışlara ilk gün müsabakalarıyla start verdiklerini belirten Özdoğan, "Müsabakalar, 10 yaştan başlayıp 60 yaşa kadar devam eden, ailece yapılan ve bir harita ve pusulayla yön bulma yarışı. Böyle güzelliklerin ilimizde olmasından dolayı mutluyuz. İlçemiz güzellikleri, doğası, tabiatı ve tarihi güzellikleri ile konum itibarıyla da değişik ve güzel bir coğrafya." dedi.

Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş. Genel Müdürü İbrahim Somtaş da Kayseri'nin güzel bir yarışa daha ev sahipliği yaptığını dile getirdi.

Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı ise yarışmaya katılımın oldukça iyi olduğunu ifade etti. Tarihi ve doğal güzelliklerin olduğu ilçede böyle bir yarışın düzenlenmesinin oldukça keyifli olduğunu anlatan Kabakcı, "Burası gerçekten spor ilçemiz. Oryantiring, ailecek ve 7'den 70'e herkesin yaptığı bir spor. Hacılar'da bu branşı inşallah yoğun bir şekilde yapmaya çalışacağız. Burası önemli bir haritalandırma bölgesi oldu. İnşallah bundan sonra da önemli yarışlara da ev sahipliği yapacak." diye konuştu.

Yarışlar, pazar günü Talas ilçesinde düzenlenecek müsabakanın ardından sona erecek.

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