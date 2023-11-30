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Tekirdağ’da kaza: 1’i zabıta 2 yaralı

Tekirdağ’da kaza: 1’i zabıta 2 yaralı

Tekirdağ’ın Ergene ilçesinde kavşakta iki otomobilin karıştığı kazada sürücüler yaralandı.

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Kaza, Edirne Bulvarı üzeri Marmaracık Mahallesi girişindeki kavşakta meydana geldi. Kavşaktan kontrolsüz geçiş yaptığı iddia edilen zabıta görevlisi F.G. yönetimindeki 34 FL 4380 plakalı otomobil ile Çorlu istikametine seyreden N.B. idaresindeki 39 TH 636 plakalı otomobil çarpıştı.

Çarpışma sonrası sürücüler yaralanırken, araçlar kullanılamaz hale geldi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Çorlu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili polis tarafından inceleme başlatıldı.

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