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Gemlik'te felaketin yaraları sarılıyor

Gemlik'te felaketin yaraları sarılıyor

Gemlik'te gece geç saatlerde rüzgarla beraber etkili olan yağış, çok sayıda olumsuzluğu da beraberinde getirdi.

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Özellikle ilçenin Karacaali, Narlı, Muratoba ve Yeniköy mahallelerinde su taşması, ağaç devrilmesi ve derelerin tıkanması gibi olayları beraberinde getiren yağışın etkileriyle mücadele dün geceden beri devam ediyor.
Gemlik Belediyesi, BUSKİ, MAG ve itfaiye ekipleri tarafından aksaklığın meydana geldiği bölgelere afetin yaralarını sarmak için çalışmalar devam ederken, Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan, "Temizlik, sosyal yardım, fen, park ve bahçeler müdürlüklerimiz ile afetin yaralarını sarmaya çalışıyoruz. Afetten zarar gören vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, çalışan ekiplerimize kolaylıklar diliyorum" dedi.

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