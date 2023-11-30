Cinsel istismar iftirası atılmıştı! O doktor görevine döndü!

Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesinde 17 yaşındaki hastası tarafından cinsel istismar iddiası ile görevden uzaklaştırılan ve iftiraya uğradığı ortaya çıkan Dr. Ufuk Salman görevine başladı.

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Göreve başlamadan önce Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi önünde kendisine ait sosyal medya hesabından açıklama yapan Dr. Ufuk Salman, yaşanan süreçte kendisini yalnız bırakmayan dostlarına ve ailesine teşekkür ederken, olayın müsebbipleri hakkında yasal sürecin sonuna kadar devam edeceğini açıkladı.

Dr. Salman, “Biliyorsunuz hepinizin malumu. Çok trajik ve o kadar da komik bir süreç atlattık. Bugün itibari ile görevimin tekrar başındayım. Maalesef süreç boyunca çok fazla detaylı konuşamadık. Ama böyle bir video paylaşmak istedim. Öncelikle teşekkür, sonrasında hesaplaşma olacak. Teşekkür ki, bir ömür boyu hissedeceğim bir teşekkür bu. Gönlümde bir ömür boyu unutmayacağım insanlar için hayatımın sonuna kadar vefa borcumun sabit kalacağı insanlar oldu. Bunlar, başta arkadaşlarım, dostlarım ve tabii ki ailem. Benden hiçbir zaman umudunu kesmeyip, desteklerini her zaman aktardıkları için onlara çok teşekkür ediyorum. En başta dediğim gibi bir ömür boyu bunlar vefa borcum olacaktır. Gecesi gündüzüne karışan benimle aynı sıkıntıları çeken öncelikle ailem, arkadaşlarım, dostlarım. Süreç gerçekten talihsiz ve trajik bir durumdu. Ama sonuç olarak işime geri dönmüş oldum. Hem de Savcılık, Valilik ve İl Sağlık Müdürlüğü ile birlikte netleşmiş oldu. Karşı tarafın iddialarının tamamen asılsız olduğu, iftira niteliğinde olduğu netleşmiş oldu. Ve görevime geri dönebilecek durumdayım şu anda. Ben de tabii ki en başından beri görevime dönmek istiyordum zaten. Ve bu sürecin sonunda Bir de hesaplaşma olacağını söylemiştim. Bu hesaplaşma tahmin edeceksinizdir ki, karşı taraf ile ilgili. İddiaları asılsız olduğu ortaya çıkan hatta ve hatta meslektaş demekten utandığım yüzüme bile bakamayacak olan bazı birkaç kişi içinde hukuki süreci devam ettiriyoruz avukatım ile birlikte. Benim en başından beri gönlüm ferah, alnım ak idi. Sonuçta netleşmiş oldu. Sizlerle bunu paylaşmak istedim. Sevgili dostlarım müsterih olsun. Süreç beni bu durumu yaşatanlar cezasını alana kadar devam edecektir. Yüzüme bakamayacak olanlar için de saygı içinde sevgi içinde insaniyet namına cezalarını çekmesini sağlayacağıma buradan söylemek istiyorum” dedi.