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Balık fiyatları düştü, vatandaş tezgaha koştu

Balık fiyatları düştü, vatandaş tezgaha koştu

Zonguldak’ta balık fiyatlarının düşüşe geçmesiyle vatandaşlar tezgahlara yoğun ilgi gösterdi.

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Zonguldak’ta havaların soğumasıyla balık fiyatları düşüşe geçti. Tezgahlarda hamsi 50, istavrit 70, mezgit ise 100 TL'den satıldı. Balık fiyatlarının uygun olduğunu gören vatandaşlar tezgahlara yoğun ilgi gösterdi.
Öte yandan tezgahlarda en çok ilgiyi ise hamsi gördü. Hamsinin fiyatının mezgit ve istavrite göre daha ucuz olması ilgiyi daha çok artırdı. Balıkçı Zeki Beybeyoğlu, ”Biz her zaman bunu dile getiriyoruz, balığımızı satmak istiyoruz. Balık bolken biz balığı 50 TL’ye veririz. İnşallah 20 TL’ye düşer, halkımız yer. Havalar kötü olduğu zaman bu tutan az tutuyor, değerli satıyor. 70-100 TL buluyor bazı zaman. Biz her zaman bunu istiyoruz, bol olsun ucuz olsun. Halkımız yesin. Havaların soğuması balığı bollaştırıyor. Şu anda mezgit yok, palamut olmadı, çinekop yok. Şu anda hamsi var, mezgit balığı var, istavrit var. Mezgit 100 TL, istavrit 70 TL” dedi.

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