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Dikkat! Yarın uygulama başlıyor! Son günde kuyruklar oluştu

Dikkat! Yarın uygulama başlıyor! Son günde kuyruklar oluştu

Türkiye genelinde 1 Aralık'ta başlayacak olan kış lastiği uygulaması öncesinde lastikçilerde lastik değiştirme yoğunluğu yaşandı.

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Şehirlerarası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlar için 1 Aralık'tan itibaren başlayacak olan zorunlu kış lastiği uygulaması sebebiyle oto lastikçilerde yoğunluk yaşandı. Uygulamanın başlayacak olması nedeniyle araç sahipleri de kış lastiği taktırmak için lastikçilerin yolunu tuttu.

Son gün nedeniyle fazla mesai yapan lastikçiler vatandaşlara 'kar' yağışını beklemeden lastiklerini değiştirmesi yönünde uyarılarda bulunuyor. Yaz lastiklerini çıkarttırarak kış lastiklerini taktırmak isteyen vatandaşların oluşturduğu yoğunluk lastikçi esnafına fazla mesai yaptırıyor.

Birçok vatandaşın uygulamadan önce lastiklerini değiştirdiğini belirten Edirneli lastikçi Yılmaz Bozkurt, "Şu anda bir yoğunluğumuz var. Bugün biraz yoğunluğumuz var, müşterimiz genel anlamda kasım ayı içerisinde lastik ihtiyaçlarının büyük kısmını karşılamış durumdalar. Bugün karşılamayan vatandaşlara hizmet veriyoruz" dedi.

Yaz lastiklerini çıkarttırarak ticari aracına lastik takmaya gelen Erdoğan İzmir, işlerinin yoğunluğundan dolayı gelmediğini belirtti. Uygulama başlayacağı için lastikleri değiştirmeye geldiklerini aktaran İzmir, son güne kaldıklarını söyledi.

Lastik tamircisi Salih Ay, yoğunluk oluşması nedeniyle vatandaşların kış lastiğini değiştirmek için son güne bırakmalarının hem kendilerini hem de araç sahiplerini zora soktuğunu aktardı.

Kış lastiğini taktıran tır sürücüsü Erkan Kapris, vatandaşlara da kış şartları ağırlaşmadan araçlarının bakımını yaptırması ve kış lastiğini taktırması için tavsiyelerde bulundu.

Tüm ticari araçlar için 1 Aralık'tan itibaren başlayacak olan kış lastiği uygulaması 1 Nisan 2024'e kadar devam edecek.

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