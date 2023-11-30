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Arhavi’de heyelan, evler zarar gördü

Arhavi’de heyelan, evler zarar gördü

Artvin’in Arhavi ilçesinde toprak kayması nedeniyle bir otomobil toprak altında kalırken inşaat halindeki bir ev hasar aldı.

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Olay, ilçeye bağlı Yolgeçen köyünde akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, geçtiğimiz günlerde oluşan şiddetli yağış sonrası yumuşayan toprak bugün heyelana neden oldu. Yamaçtan kopan çamur ve toprak parçaları inşaat halinde olan 3 katlı binaya zarar verirken, bir otomobilde toprak altında kaldı.

Bölgeye AFAD, Jandarma, Özel İdare ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemeler sonucunda hasar gören eve kullanılamaz raporu verildi.

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