Evinin salonunda ölü bulunmuştu, kız kardeşinin yanına defnedildi

Sakarya’nın Akyazı ilçesinde evinin salonunda ölü bulunan 78 yaşındaki adam, kız kardeşinin mezarının yanına defnedildi.

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Olay, dün Cumhuriyet Mahallesi Yuvalak Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 78 yaşındaki Ahmet Yaman’dan iki gündür haber alamayan komşuları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Adrese ulaşan ekipler evin zilini çaldı ancak kapıyı açan olmadı. Bunun üzerine bölgeye gelen çilingir yardımıyla kapı açıldı. Eve giren ekipler, Yaman’ı salonda koltuğun üzerinde hareketsiz şekilde buldu. Sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde Yaman’ın hayatını kaybettiği tespit edildi. Olaya ilişkin inceleme başlatılırken, Ahmet Yaman’ın cansız bedeni hastane morguna kaldırıldı. Hastane işlemleri sonrasında Yaman’ın cenazesi, ikindi vakti Cevat Ayhan Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Seyfeler Mezarlığı'nda kız kardeşinin kabrinin yanına defnedildi.