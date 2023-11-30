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Uyuşturucu ticareti sanığına 12 yıl 6 ay hapis cezası!

Uyuşturucu ticareti sanığına 12 yıl 6 ay hapis cezası!

Kayseri'de uyuşturucu ticareti iddiasıyla yargılanan sanık 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

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3. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuklu sanık M.A. ile avukatı katıldı.

Duruşma savcısı mütalaasında, sanığın "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan cezalandırılmasını istedi.

Sanık M.A. savunmasında, uyuşturucu madde ticareti yapmadığını, kullanıcı olduğunu öne sürdü.

Dinlenen tanıkların yalan beyanda bulunduğunu iddia eden M.A, beraatini ve tahliyesini istedi.

Mahkeme heyeti, sanığa "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 12 yıl 6 ay hapis cezası vererek, tutukluluğunun devamına hükmetti.

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