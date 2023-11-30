Metropoll'den Özgür Özel anketi! Dikkat çeken yüzde 33...

Metropoll Araştırma 15-19 Kasım tarihleri arasında 26 şehirde bin 800 kişinin katılımıyla yaptığı Kasım ayı anketinde Özgür Özel'in CHP Genel Başkanı olmasını sorguladı. Özel'in Genel Başkan olması CHP oylarını nasıl etkiledi? CHP'deki değişim vatandaşlarca nasıl karşılandı? İşte cevabı...

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CHP’de genel başkanlık değişimi ile ilgili yaşanan gelişmelerin seçim sonuçlarına nasıl yansıyacağı merak edilirken ortaya çıkan anket sonuçları dikkat çeken bilgiler verdi. MetroPOLL Araştırma'nın Kurucusu Özer Sencar sosyal medya hesabından CHP’de yaşanan genel başkanlık değişimi ile ilgili anketin sonuçlarını paylaştı.

Genel başkan değişimi olumlu karşılandı

Yapılan araştırmalarda Özgür Özel’in genel başkan seçilmesinin CHP’nin oylarına etkisi ile CHP’deki genel başkanlık değişiminin halk tarafından nasıl karşılandığına ilişkin sorulara yanıt arandı. ‘CHP Genel Başkanı olarak Özgür Özel’in seçilmesini nasıl karşıladınız?’ sorusuna ankete katılanların yüzde 48,6’sı olumlu, yüzde 36,5’i olumsuz şeklinde yanıt verdi. Yüzde 14,9’luk bir oran ise ‘fikrim yok’ şeklinde yanıt verdi.

Dikkat çeken yüzde 33! 'Değişmez dedi...

Ankette ‘Özgür Özel’in yönetiminde CHP’nin oyları geçmişe göre nasıl olur?’ sorusuna da yanıt arandı. Katılımcıların yüzde 39,1’i bu soruya ‘oyları yükselir’ diye yanıt verirken yüzde 18,5’lik bir oran da ‘oyları düşer’ şeklinde yanıt verdi. Yüzde 33,4’lük bir kesimin ise bu soruya ‘değişmez, aynı kalır’ şeklinde yanıt vermesi dikkat çekti.