BIST 12.794
DOLAR 43,27
EURO 50,38
ALTIN 6.497,84
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Güngören'de öldürülen Atlas Çağlayan'ın ailesine tehdit mesajı atan 3 zanlıya tutuklama talebi

Güngören'de öldürülen Atlas Çağlayan'ın ailesine tehdit mesajı atan 3 zanlıya tutuklama talebi

Güngören'de çıkan kavgada bıçaklanarak hayatını kaybeden 17 yaşındaki Atlas Çağlayan'ın ailesine tehdit mesajları attıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli, tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Abone ol

İstanbul Emniyet Müdürlüğünün, Güngören'de 14 Ocak'ta öldürülen 2009 doğumlu Atlas Çağlayan'ın ailesine tehdit mesajları atan ve sosyal medya hesaplarından provokatif paylaşım yapan şüphelilerle ilgili soruşturması devam ediyor.

Dün yakalanan 4 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürerken provokatif paylaşım yaptıkları tespit edilen 2 zanlı daha gözaltına alındı.

Böylece, soruşturmaya ilişkin gözaltı sayısı 6'ya yükseldi.

Gözaltında bulunan 3 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından savcılığın talimatıyla serbest bırakıldı.

Çağlayan'ın ailesine tehdit mesajları atan 3 şüpheliden 2'sinin şehir dışında gözaltına alındığı öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından 1 şüpheli Bakırköy Adalet Sarayı'na sevk edildi.

İstanbul dışında başka bir ilde yakalanan 2 şüphelinin ise savcılık ifadeleri Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla alındı.

Savcılıktaki ifade işlemlerinin ardından 3 şüpheli, tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Şüphelilerin hakimlikteki işlemleri devam ediyor.

Olay

Mehmet Nesih Özmen Mahallesi'nde bir baklavacı önünde, 14 Ocak'ta, birbirini daha önceden tanımayan Atlas Çağlayan ve E.Ç. (15) arasında "yan baktın" tartışması nedeniyle kavga çıkmıştı.

Kavgada E.Ç, "sustalı" diye tabir edilen bıçakla Atlas Çağlayan'ı yaralamış, Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Çağlayan, müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

Polis ekipleri, E.Ç. ve arkadaşlarını, olayda kullanılan bıçakla yakalayarak ifadelerini almak üzere emniyete götürmüştü.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 18 yaşından küçük şüpheli E.Ç, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştı.

ÖNCEKİ HABERLER
Hasan Şaş Torreira'nın menajerine sert çıktı: Kimsin ulan sen!
Hasan Şaş Torreira'nın menajerine sert çıktı: Kimsin ulan sen!
Kazakistan, Gazze Barış Kurulu'na davet edildi
Kazakistan, Gazze Barış Kurulu'na davet edildi
Tekirdağ'da lodos nedeniyle sahilde kırmızı yosun birikti
Tekirdağ'da lodos nedeniyle sahilde kırmızı yosun birikti
Kar yağışı nedeniyle trafiğe çıkmaları yasaklanmıştı! İstanbul Valiliğinden yeni açıklama
Kar yağışı nedeniyle trafiğe çıkmaları yasaklanmıştı! İstanbul Valiliğinden yeni açıklama
Üsküdar-Samandıra Metro Hattı hafta sonu hizmet vermeyecek
Üsküdar-Samandıra Metro Hattı hafta sonu hizmet vermeyecek
Geçen yıl ölü bulunmuştu! Tutuklanan kişi şoke etti
Geçen yıl ölü bulunmuştu! Tutuklanan kişi şoke etti
2026'nın ilk seçim anketinde İYİ Parti sürprizi! CHP ve AK Parti arasındaki oy farkı ise...
2026'nın ilk seçim anketinde İYİ Parti sürprizi! CHP ve AK Parti arasındaki oy farkı ise...
Bakan Kurum'dan Kahramanmaraş paylaşımı: ''Dün bizi yıkan yerde, yeniden ayağa kalktık''
Bakan Kurum'dan Kahramanmaraş paylaşımı: ''Dün bizi yıkan yerde, yeniden ayağa kalktık''
Auto King ile Anadolu Sigorta arasında mini onarım hizmetinde işbirliği
Auto King ile Anadolu Sigorta arasında mini onarım hizmetinde işbirliği
Merkez Bankası'nın faiz kararı için sürpriz tahmin!
Merkez Bankası'nın faiz kararı için sürpriz tahmin!
İçki masasında sela okundu! MHP'li isme ihraç göründü
İçki masasında sela okundu! MHP'li isme ihraç göründü
Erdoğan: Takip eden değil, takip edilen Türkiye'yi inşa ettik
Erdoğan: Takip eden değil, takip edilen Türkiye'yi inşa ettik