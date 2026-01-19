BIST 12.809
Tekirdağ'da lodos nedeniyle sahilde kırmızı yosun birikti

Tekirdağ'da kuvvetli rüzgar sebebiyle sahilin bir kısmı kırmızı yosunla kaplandı.

Kentte 3 gündür etkili olan lodosla oluşan dalgalar, yosun ve atıkları kıyıya sürükledi.

YOSUNLAR DİKKAT ÇEKTİ

Sahildeki bazı alanlarda kırmızı yosun birikti.

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Çorlu Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Lokman Hakan Tecer, AA muhabirine yosunların rüzgarla kıyıda biriktiğini söyledi.

Durumun kirlilik ifade etmediğini belirten Tecer, yosunların kötü görüntü ve kokuya neden olduğunu dile getirdi.

