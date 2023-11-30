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HABER /  POLİTİKA

MHP lideri Devlet Bahçeli'den dikkat çeken yerel seçim açıklaması

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
MHP lideri Devlet Bahçeli'den dikkat çeken yerel seçim açıklaması

MHP Genel Başkan Devlet Bahçeli, partisinin MYK, MDK üyeleri ve milletvekilleriyle bir araya geldi.Bahçeli, 2023 genel seçimlerinde ulaşılan başarının 2024'te yapılacak mahalli idareler seçimlerinde de elde edilmesi gerektiğinin altını çizdi.

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MHP Genel Başkan Devlet Bahçeli, yerel seçim gündemiyle partisinin Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Merkez Disiplin Kurulu (MDK) üyeleri ve milletvekilleriyle bir araya geldi.

Bahçeli başkanlığında parti genel merkezinde gerçekleştirilen toplantı, 1 saat sürdü.

Yerel seçim çalışmalarının değerlendirildiği toplantıda MHP Genel Başkanı Bahçeli, "2024'e Doğru Diyar Diyar Anadolu" temasıyla yapılan ve 81 ili kapsayan "Genişletilmiş Bölge İstişare Toplantıları"nın başarıyla tamamlandığını belirterek, MDK ve MYK üyelerine teşekkür etti.

Bahçeli, Cumhur İttifakı'nın çalışmalarının tüm hızıyla devam ettiğini vurgulayarak, 2023 genel seçimlerinde ulaşılan başarının 2024'te yapılacak mahalli idareler seçimlerinde de elde edilmesi gerektiğinin altını çizdi.

Meclis faaliyetlerinin de ele alındığı toplantıda Bahçeli'nin, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu yönetiminin Gazze'de işlediği insanlık suçunu bir kez daha gündeme getirdiği öğrenildi.

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