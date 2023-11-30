Ekrem İmamoğlu davasında erteleme

İçişleri Bakanlığı'nın ihbarı üzerine İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında "ihaleye fesat karıştırma" suçlamasıyla açılan davanın ikinci duruşması görüldü. Bir sonraki duruşma 25 Nisan 2024'e ertelendi. İmamoğlu için 7 yıla kadar hapis cezası ve siyasi yasak talep ediliyor.

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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, Beylikdüzü Belediye Başkanı olduğu dönemde ''ihaleye fesat karıştırdığı'' iddiasıyla yargılandığı davanın ikinci duruşması görüldü. Duruşma 25 Nisan 2024 tarihine ertelendi.

Aralarında Ekrem İmamoğlu'nun da bulunduğu 7 sanık hakkında ''ihaleye fesat karıştırma'' suçlamasıyla dava açılmıştı.

İçişleri Bakanlığı'nın suç duyurusu üzerine açılan davada İmamoğlu ve diğer sanıklar için 3 yıldan 7 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

Savcılık davada, İmamoğlu için siyasi yasak anlamına gelen ''belli haklardan yoksun bırakılma'' cezası da talep ediyor.

Büyükçekmece Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ikinci duruşması 25 Nisan 2024'e yani yerel seçim sonrasına ertelendi.

Yerel seçimlerin 31 Mart 2024'te yapılması bekleniyor.

Öte yandan savcı, davetiye tebliğ edilmesine rağmen İmamoğlu'nun duruşmaya gelmemekte imtina ettiği anlaşıldığından hakkında zorla getirilme kararının çıkarılmasını talep etti.

Mahkeme, Ekrem İmamoğlu'nun kamu görevini göz önüne alarak mazeretinin son kez kabulüne, hakkında zorla getirilme talebinin reddine karar verdi.