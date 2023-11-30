BIST 7.949
DOLAR 28,88
EURO 31,56
ALTIN 1.886,90
HABER /  GÜNCEL

Bilecik'te taş yüklü kamyon devrildi, 1 hafif yaralı

Bilecik'te taş yüklü kamyon devrildi, 1 hafif yaralı

Bilecik'te taş yüklü kamyonun devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hafif yaralandı.

Abone ol

Edinilen bilgiye göre, öğle saatlerinde Bozüyük istikametinde Eskişehir yönünde ilerleyen M.B.'nin kullandığı taş yüklü kamyon, sürücünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi üzerine yoldan çıktı. Yoldan çıkan araç yol kenarında bulunan kayalık olan tepeye çarparak, devrildi. Kazada araç sürücüsü M.B. yaralanırken, olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan M.B. olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bozüyük Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Sürücünün sağlık durumu iyi olduğu öğrenilirken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. Öte yandan yola savrulan taş kütleleri karayolları ekipler tarafından temizlendi.

ÖNCEKİ HABERLER
İsrail, Madrid'deki büyükelçisini geri çağırıyor! Başbakan İsrail'i suçlamıştı!
İsrail, Madrid'deki büyükelçisini geri çağırıyor! Başbakan İsrail'i suçlamıştı!
Sultanbeyli’de 3 katlı binanın çatısı alev alev yandı
Sultanbeyli’de 3 katlı binanın çatısı alev alev yandı
Köpek eti yasağına tepki gösterdiler: Savaşacağız!
Köpek eti yasağına tepki gösterdiler: Savaşacağız!
Yurt dışına kaçamadan yakalandı! 24 yıl 10 ay hapis cezası vardı!
Yurt dışına kaçamadan yakalandı! 24 yıl 10 ay hapis cezası vardı!
Gemiler açığa demirledi, liman boş kaldı
Gemiler açığa demirledi, liman boş kaldı
İnternetten sattığı malı göndermeyen şahsa 3 yıl 4 ay hapis!
İnternetten sattığı malı göndermeyen şahsa 3 yıl 4 ay hapis!
MHP lideri Devlet Bahçeli'den dikkat çeken yerel seçim açıklaması
MHP lideri Devlet Bahçeli'den dikkat çeken yerel seçim açıklaması
Dünya liderleri Dubai'de toplandı! COP28 İklim Zirvesi başladı!
Dünya liderleri Dubai'de toplandı! COP28 İklim Zirvesi başladı!
Ekrem İmamoğlu davasında erteleme
Ekrem İmamoğlu davasında erteleme
Çorum’da yeni yılda suya, ulaşıma ve ekmeğe zam yok!
Çorum’da yeni yılda suya, ulaşıma ve ekmeğe zam yok!
Bazı feribot seferleri iptal edildi: Yarınki seferler yapılamayacak
Bazı feribot seferleri iptal edildi: Yarınki seferler yapılamayacak
Uyuşturucu ticareti sanığına 12 yıl 6 ay hapis cezası!
Uyuşturucu ticareti sanığına 12 yıl 6 ay hapis cezası!