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Köpek eti yasağına tepki gösterdiler: Savaşacağız!

Köpek eti yasağına tepki gösterdiler: Savaşacağız!

Güney Kore'de köpek yetiştirilen çiftliklerin sahipleri ve sektör çalışanları, hükümetin köpek eti tüketimini yasaklamak istemesini protesto etti.

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Köpek yetiştiricileri, restoran sahipleri ve köpek eti endüstrisinde çalışan yaklaşık 200 kişi, hükümetin ve iktidardaki parti üyelerinin bu ayın başında köpek etinin tüketilmesinin yasaklanmasına ilişkin yasa tasarısına karşı çıkmak için başkanlık binasının önünde bir araya geldi.

Protestocular, "Savaşacağız!" sloganları attı.

Eski Köpek Yetiştiricileri Birliği Başkanı Ju Yeongbong, burada yaptığı konuşmada, bu alanda çalışanların çoğunun 60-70 yaşlarında olduğunu, bu insanların yeni meslekler aramadıklarını ve Güney Koreli gençlerin çok az bir kısmının tüketmesi nedeniyle köpek eti üretiminin 15-20 yıl içerisinde yok olacak bir iş kolu olduğunu anlattı.

Protesto esnasında çıkan arbedede polisin 3 kişiyi göz altına aldığı aktarıldı.

Protestocular, hükümetten uygulanacak yasak öncesi sürenin uzatılması ve maddi destek talebinde bulundu.

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