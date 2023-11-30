Arda Güler, saha çalışmalarına başladı

Real Madrid'e transfer olduğu günden bu yana sakatlıklarla boğuşan Arda Güler'in bireysel olarak saha çalışmalarına başladığı belirtildi.

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Yaz transfer döneminde Fenerbahçe'den ayrılan ve 20+10 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Real Madrid'in yolunu tutan Arda Güler, üst üste yaşadığı sakatlıklar nedeniyle İspanyol takımında henüz forma giyememişti.

Eflatun-beyazlı takımla 6 yıllık sözleşmesi bulunan milli futbolcu hakkında yeni bir gelişme yaşandı.

Bireysel olarak saha çalışmalarına başladı

İspanya'nın Marca Gazetesi'nde yer alan habere göre; Şampiyonlar Ligi C Grubu'nda dün Napoli'yi 4-2 yenerek liderliği garantileyen Real Madrid'e, bir sevindirici haber de Arda'dan geldi.

Sakatlığını atlatmak üzere olan ve iyileşme süreci devam eden genç futbolcunun, takımdan ayrı olarak bireysel saha çalışmalarına başladığı belirtildi.

Dönüş tarihi netleşmedi

Haberde Arda Güler'in acelesinin olmadığı vurgulanarak, şu ifadeler kullanıldı:

Dönüşü için belirlenmiş bir tarih yok ve kulüp doktorları genç incinin uzun zamandır beklenen çıkışını sakin bir şekilde yapmak istiyor.