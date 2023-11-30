BIST 7.949
DOLAR 28,88
EURO 31,56
ALTIN 1.886,90
HABER /  SPOR

Arda Güler, saha çalışmalarına başladı

Arda Güler, saha çalışmalarına başladı

Real Madrid'e transfer olduğu günden bu yana sakatlıklarla boğuşan Arda Güler'in bireysel olarak saha çalışmalarına başladığı belirtildi.

Abone ol

Yaz transfer döneminde Fenerbahçe'den ayrılan ve 20+10 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Real Madrid'in yolunu tutan Arda Güler, üst üste yaşadığı sakatlıklar nedeniyle İspanyol takımında henüz forma giyememişti.

Eflatun-beyazlı takımla 6 yıllık sözleşmesi bulunan milli futbolcu hakkında yeni bir gelişme yaşandı.

Bireysel olarak saha çalışmalarına başladı

İspanya'nın Marca Gazetesi'nde yer alan habere göre; Şampiyonlar Ligi C Grubu'nda dün Napoli'yi 4-2 yenerek liderliği garantileyen Real Madrid'e, bir sevindirici haber de Arda'dan geldi.

Sakatlığını atlatmak üzere olan ve iyileşme süreci devam eden genç futbolcunun, takımdan ayrı olarak bireysel saha çalışmalarına başladığı belirtildi.

Dönüş tarihi netleşmedi

Haberde Arda Güler'in acelesinin olmadığı vurgulanarak, şu ifadeler kullanıldı:

Dönüşü için belirlenmiş bir tarih yok ve kulüp doktorları genç incinin uzun zamandır beklenen çıkışını sakin bir şekilde yapmak istiyor.

ÖNCEKİ HABERLER
Öldüresiye dövülen taksici içler acısı halde! Korku dolu o anları böyle anlattı
Öldüresiye dövülen taksici içler acısı halde! Korku dolu o anları böyle anlattı
Bilecik'te taş yüklü kamyon devrildi, 1 hafif yaralı
Bilecik'te taş yüklü kamyon devrildi, 1 hafif yaralı
İsrail, Madrid'deki büyükelçisini geri çağırıyor! Başbakan İsrail'i suçlamıştı!
İsrail, Madrid'deki büyükelçisini geri çağırıyor! Başbakan İsrail'i suçlamıştı!
Sultanbeyli’de 3 katlı binanın çatısı alev alev yandı
Sultanbeyli’de 3 katlı binanın çatısı alev alev yandı
Köpek eti yasağına tepki gösterdiler: Savaşacağız!
Köpek eti yasağına tepki gösterdiler: Savaşacağız!
Yurt dışına kaçamadan yakalandı! 24 yıl 10 ay hapis cezası vardı!
Yurt dışına kaçamadan yakalandı! 24 yıl 10 ay hapis cezası vardı!
Gemiler açığa demirledi, liman boş kaldı
Gemiler açığa demirledi, liman boş kaldı
İnternetten sattığı malı göndermeyen şahsa 3 yıl 4 ay hapis!
İnternetten sattığı malı göndermeyen şahsa 3 yıl 4 ay hapis!
MHP lideri Devlet Bahçeli'den dikkat çeken yerel seçim açıklaması
MHP lideri Devlet Bahçeli'den dikkat çeken yerel seçim açıklaması
Dünya liderleri Dubai'de toplandı! COP28 İklim Zirvesi başladı!
Dünya liderleri Dubai'de toplandı! COP28 İklim Zirvesi başladı!
Ekrem İmamoğlu davasında erteleme
Ekrem İmamoğlu davasında erteleme
Çorum’da yeni yılda suya, ulaşıma ve ekmeğe zam yok!
Çorum’da yeni yılda suya, ulaşıma ve ekmeğe zam yok!