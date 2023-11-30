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Öldüresiye dövülen taksici içler acısı halde! Korku dolu o anları böyle anlattı

Öldüresiye dövülen taksici içler acısı halde! Korku dolu o anları böyle anlattı

ANKARA'da müşterisi tarafından öldüresiye dövülerek gasp edilen taksici, yaşadığı dehşet dolu anları anlattı.

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Çankaya ilçesinde Balgat semtinden alarak Dikmen’e getirdiği yolcudan ücretini isteyen taksi şoförü Ahmet Babalıoğlu (74), müşterinin saldırısına uğradı. Feci halde dövülen Babalıoğlu’nun 140 lirasını da gasp eden saldırgan, olayın ardından kaçtı.

Çevredekiler tarafından hastaneye götürülen Babalıoğlu’nun vücudunun çeşitli yerlerinde ciddi yaralanmalar oluştu. Polis saldırganı yakalamak için çalışma başlatırken, taksici yaşadıklarını anlattı.

Parayı istediğimde 'ne parası lan' dedi

Saldırıya uğradığı anları anlatan Ahmet Babalıoğlu, “Gölbaşı istikametinden geliyordum. Yol üzerindeki alışveriş merkezinden müşteriyi alıp Dikmen’e götürdüm. Parayı istediğimde, ‘Ne parası lan’ dedi. Ardından da saldırdı, sonra kaçtı.

"Teybin sesini sonuna kadar açtı ve hiçbir şey demedi"

-Yolculuk sırasında teybin sesini sonuna kadar açtı ve hiçbir şey demedi. Ben de ters birisi olduğunu görünce bir şey demedim. Bana arabanın içerisinde vurmaya başladı.

"Çok fazla kanım aktı"

-Sonrasında çevredeki vatandaşlar yardımıma geldi. Elimi yüzümü yıkayıp hastaneye götürdüler beni. Çok fazla kanım aktı yola. Üstüne bir de 140 lira paramı aldı saldırgan. Kendisini daha önce görmedim, tanımıyordum

"Gözümün merceğinde kayma oluşmuş"

-Şu anda yüzümde, burnumda kırıklar var. Gözümün merceğinde kayma oluşmuş. Aracın kapısı kitlendiği için aşağıya dahi inemedim. Sol kolumda felç var zaten. Kendisinin bir an önce yakalanmasını istiyorum” dedi.

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