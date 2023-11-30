Valilik İstanbul'da fırtınanın bilançosunu açıkladı: 1 ölü, 4 yaralı! En çok yağış hangi ilçeye düştü?
İstanbul Valiliği, İstanbul'da etkili olan sağanak yağış ve fırtınanın bilançosunu açıkladı. Fırtına nedeniyle 1 kişi hayatını kaybederken 4 kişi de yaralandı. 4 bin 566 olaya müdahale edildi. İstanbul'da en fazla yağışı hangi ilçeler aldı?
İstanbul'da sağanak yağış ve kuvvetli fırtına hayatı olumsuz etkiledi. İstanbul Valiliği acı haberi duyurdu. Mega kentte etkili olan fırtınada 1 kişinin hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. Valilik toplam 4 bin 566 olaya müdahale edildiğini belirtti.
İstanbul Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada "İstanbul'da 28 Kasım Salı gününü 29 Kasım Çarşamba gününe bağlayan gece saatlerinde etkili olmaya başlayan fırtına, çarşamba günü akşam saatlerinde etkisini kaybederken, yerini sağanak yağışa bırakmıştır.
Sağanak sırasında İstanbul'a ortalama metrekareye 40 - 122 kilogram aralığında yağış düşmüştür.
İstanbul'da en fazla yağış alan bölgeler
İstanbul'da en fazla yağış alan bölgeler ise metrekareye Sarıyer 121,4 kilogram, Beykoz 108 kilogram, Şişli 104,2 kilogram ve Beylikdüzü 99 kilogram olarak belirlenmiştir" denildi.