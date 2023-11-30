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HABER /  POLİTİKA

AK Partili Akbaşoğlu'ndan asgari ücret açıklaması

AK Partili Akbaşoğlu'ndan asgari ücret açıklaması

Enflasyon mesajı veren AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, asgari ücrete ilişkin açıklamalarda bulundu.

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TBMM Genel Kurulunda asgari ücretle ilgili çalışmaların başlayacağını dile getiren Akbaşoğlu, "Yıl başından itibaren, emeklilerimiz ve memurlarımızla ilgili yeni düzenlemeler, yeni kanun teklifleriyle, enflasyona ezdirmeden, onların hayat standartlarını, alım güçlerini daha artıracak bir noktaya hep beraber inşallah ulaşacağız." şeklinde konuştu.

Çalışan emeklilere 5 bin lira

Çalışan emeklilere de bir defaya mahsus 5 bin lira verilmesine yönelik önergenin, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edilen ekonomiyle ilgili kanun teklifine eklendiğini anımsatan Akbaşoğlu, bu düzenlemenin bir an önce yasalaşmasına çaba göstereceklerini söyledi.

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