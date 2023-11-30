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ABD Dışişleri Bakanı Blinken: İsrail, Gazze'de sivillere zarar vermemeli

ABD Dışişleri Bakanı Blinken: İsrail, Gazze'de sivillere zarar vermemeli

Kudüs'te İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve İsrail'in Savaş Kabinesi ile bir araya gelen ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, İsrail'in kendini uluslararası hukuka uygun olarak kendisini savunma hakkı olduğunu, ancak Gazze'de sivillerin zarar görmemesi gerektiğini belirtti.

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ABD Dışişleri Bakanlığı, Orta Doğu turu kapsamında İsrail'e gelen Blinken'ın Netanyahu ve Savaş Kabinesi ile görüşmesine ilişkin açıklama yayınladı.

Açıklamaya göre, Blinken, ABD'nin İsrail'in "uluslararası hukuka uygun olarak kendisini savunma hakkına sahip olmasını desteklediğini" ifade etti.

"Gazze'de siviller korunmalı"

Bakan Blinken, İsrail'i sivillerin zarar görmesini önlemek için her türlü tedbiri almaya çağırdı.

Blinken, Gazze'nin güneyine gerçekleşecek herhangi bir askeri operasyon öncesi buradaki sivillerin korunması ve ihtiyaçlarının dikkate alınması gerektiğini vurguladı.

Görüşmede esir takası ve Gazze'ye ulaştırılan insani yardımların hızlandırılması konusu da ele alındı.

Cumhurbaşkanı Herzog ile de görüştü

Blinken, Savaş Kabinesi toplantısı öncesi Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ile de bir araya gelmiş ve burada yaptığı açıklamada, Gazze Şeridi'nde izlenecek yol haritası hakkında İsrail hükümetiyle ayrıntılı görüşmelere devam edeceklerini belirtmişti.

Netanyahu, görüşme öncesi Blinken'ın da katıldığı Savaş Kabinesi toplantısında abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarda "bir sonraki aşamayı" görüşmek istediğini belirtmişti.

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