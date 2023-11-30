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"Filistinli cesur kız" Temimi: Kadın esirler her gün taciz ediliyor

"Filistinli cesur kız" Temimi: Kadın esirler her gün taciz ediliyor

Hamas ile İsrail arasındaki esir takası mutabakatı kapsamında İsrail hapishanesinden serbest bırakılan aktivist Ahed et-Temimi, İsrailli yetkililerin Filistinli kadın esirleri susuz ve kıyafetsiz bıraktığını belirtti.

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"Filistinli Cesur Kadın" olarak bilinen aktivist Ahed et-Temimi, serbest bırakılmasının ardından yaptığı açıklamada, İsrail'in gerçekleştirdiği katliamların etkisiyle Filistinli esirlerin serbest bırakılmasının içinde buruk bir sevinç bulunduğunu dile getirdi.

Temimi, İsrail'in 27 Ekim'de başlattığı kara saldırıları sonrasında 10'u Gazze Şeridi'nden olmak üzere toplamda 30'a yakın Filistinli kadın esirin gözaltına alındığını ve bu esirlerin hapishanede kötü bir durumda tutulduğunu ifade etti.

"Kadın esirlere yönelik günlük tacizler var"

İsrail'in 6 Kasım'da gözaltına alarak cezaevine gönderdiği 23 yaşındaki Temimi, burada tanık olduğu ihlallere ilişkin şunları söyledi:

Cezaevinde durum çok zor, kadın esirlere yönelik günlük tacizler var. Kadın esirler susuz ve kıyafetsiz bırakılıyor, yerde uyuyor ve dövülüyorlar.
"Her şeye rağmen, işgalden daha güçlüyüz"

Temimi, İsrailli yetkililerin, cezaevinde olup bitenleri anlatması halinde kendisini babasını hedef almakla tehdit ettiğini belirterek, "Her şeye rağmen biz işgalden daha güçlüyüz. Özgürlüğümüzü elde edene kadar (direnişe) devam edeceğiz." diye konuştu.

Babası halen gözaltında

İsrail güçleri, ekim ayında Temimi'nin babasını, işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentinde gözaltına almıştı. Temimi'nin babası hâlâ İsrail hapishanesinde bulunuyor.

Ağabeyini gözaltına alan İsrail askerlerine kafa tutmuştu

"Filistinli cesur kız" olarak tanınan Ahed et-Temimi, 2012'de ağabeyi gözaltına alındığında İsrail askerlerine karşı gösterdiği tavır nedeniyle İstanbul'da "Hanzala Cesaret Ödülü"ne layık görülmüştü.

Temimi, Başbakan olduğu dönemde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la da buluşmuştu.

Temimi, İsrail güçlerince 2017'de de gözaltına alınmış ve 8 ay hapishanede kalmıştı.

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