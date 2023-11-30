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Arsenal'ın Kylian Mbappe için devrede olduğu iddia edildi

Arsenal'ın Kylian Mbappe için devrede olduğu iddia edildi

İngiltere Premier Lig ekibi Arsenal'ın PSG'nin Fransız yıldızı Kylian Mbappe için devrede olduğu iddia edildi.

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PSG'nin yıldızı Kylian Mbappe ile ilgili flaş bir iddiada ortaya atıldı.

The Independent'in haberine göre; Fransız yıldız, Premier Lig'e transfer olmaya karar verirse tercihini Arsenal'den yana kullanacak.

Haziran 2024'te sözleşmesi sona erecek olan Mbappe, PSG'nin yeni sözleşme teklifine henüz olumlu yanıt vermedi. Fransız ekibi, başarılı forveti ikna edemezse sezon sonunda takımdan bedelsiz olarak ayrılacak.

Lıverpool da istiyor

Liverpool'un da istediği Mbappe'nin Premier Lig macerasına karar vermesi halinde Arsenal'e imza atacağı belirtildi.

Arsenal'in Arsene Wenger dönemi olan 2019 yılında oyuncuyu Monaco'dan transfer etmek istese de yaklaşık 90 milyon euroluk teklife rağmen Mbappe, tercihini Neymar'ın takımı PSG'den yana kullanmıştı.

Real Madrıd ihtimali yüksek

Bu iddiların ortaya atılmasına rağmen, Mbappe'nin Real Madrid'e transfer olma ihtimalinin yüksek olduğu iddia ediliyor. Yıldız ismin adı, geçen yıldan bu yana İspanyol deviyle anılıyor.

24 yaşındaki sol kanat, PSG ile 277 maça çıktı. 229 gol kaydederken, 100 de asist yapma başarısı gösterdi.

KAYNAK: AKŞAM

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