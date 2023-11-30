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Beşiktaş, evinde Belçika temsilcisi Club Brugge'a mağlup oldu

Beşiktaş, evinde Belçika temsilcisi Club Brugge'a mağlup oldu

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Beşiktaş, evinde Belçika temsilcisi Club Brugge'a 5-0'lık skorla mağlup oldu.

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UEFA Avrupa Konferans Ligi’nde 2023-2024 sezonunun beşinci hafta heyecanı devam ediyor.

D Grubu’nda Rıza Çalımbay yönetimindeki temsilcimiz Beşiktaş’la Ronny Deila’nın ekibi Belçika takımı Club Brugge, Sloven hakem David Smajc’ın düdük çaldığı maçta Dolmabahçe’de karşı karşıya geldi.

Club Brugge ilk yarısını 2-0 önde bitirdiği maçta Beşiktaş'ı 5-0'lık skorla mağlup etti.

Maçtaki ilk şutunda fileleri havalandıran konuk takımın gollerini 4. dakikada Nielsen, 14'te ve 47'de Thiago, 50'de Onyedika, 69'da Olsen kaydetti.

Süper Lig'de arka arkaya iki galibiyetle yeni görevine başlayan Rıza Çalımbay ilk mağlubiyetini yaşadı. Grupta oynadığı 5. maçında 4. yenilgisini alan siyah-beyazlılar, Belçika'daki maçta Club Brugge ile 1-1 berabere kalmıştı.

A Milli Takım'ın teknik direktörü Vincenzo Montella ve yardımcısı Selçuk Şahin, karşılaşmayı tribünden takip etti.

Tur atlama şansını daha önce kaybeden temsilcimiz 1 puanla son sırada kalırken gruptan çıkmayı garantileyen Club Brugge ise 13 puanla son haftaya lider girdi.

Beşiktaş gruptaki son maçına Lugano deplasmanında çıkacak. Club Brugge ise Bodo/Glimt'i ağırlayacak.

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