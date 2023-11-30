Bakan Şimşek'ten AB açıklaması! 5 maddelik çağrı yaptı!

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Avrupa Komisyonu'nun "AB-Türkiye siyasi, ekonomik ve ticari ilişkilerinin durumu" hakkındaki son raporunu memnuniyetle karşıladıklarını belirtti.

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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından, "AB-Türkiye siyasi, ekonomik ve ticari ilişkilerinin durumu" hakkındaki son rapora ilişkin İngilizce paylaşım yaptı.

Bakan Şimşek'ten AB'ye 5 maddelik çağrı

Bakan Şimşek resmi X hesabından yaptığı paylaşımında, Avrupa Komisyonu'nun "AB-Türkiye siyasi, ekonomik ve ticari ilişkilerinin durumu" hakkındaki son raporunu memnuniyetle karşıladıklarını bildirerek komisyon ve yüksek temsilci tarafından önerilen önlemlerin, teşvik edici ve olumlu gelişmelere işaret ettiğini kaydetti.

Şimşek, Avrupa Komisyonu'na çağrıda bulunduğu paylaşımında 5 madde sıraladı:

'Diyaloglar yeniden başlatılmalı'

Ekonomi, Enerji ve Ulaştırma konularında AB-Türkiye Yüksek Düzeyli Diyaloglarının yeniden başlatılması,



Ortaklık Konseyi ve Bakanlar düzeyinde Yüksek Düzeyde Siyasi Diyalog toplantılarının yeniden başlaması,



AB-Türkiye Gümrük Birliği'nin modernizasyonuna ilişkin taslak müzakere çerçevesine ilişkin tartışmaların yeniden canlandırılması



Avrupa Yatırım Bankası'nı Türkiye'deki tüm sektörlerdeki faaliyetlerine yeniden başlamaya davet etmek,



AB'deki Türk iş insanları, öğrenciler, Türk vatandaşları ve aile üyelerine yönelik vize kısıtlamalarının hafifletilmesi.

'Türkiye'yi Avrupa Birliği'ne sağlam şekilde yeniden bağlamak istiyoruz'

"Türkiye ve AB birlikte daha güçlü" vurgusu yapan Şimşek, "Türkiye'yi Avrupa Birliği'ne sağlam şekilde yeniden bağlamak istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.