BIST 7.949
DOLAR 28,87
EURO 31,49
ALTIN 1.889,18
HABER /  SPOR

Yusuf Yazıcı'nın gol attığı maçta Lille, Olimpia Ljubljana'yı yendi

Yusuf Yazıcı'nın gol attığı maçta Lille, Olimpia Ljubljana'yı yendi

Lille, UEFA Avrupa Konferans Ligi A Grubu'nun 5. haftasında konuk olduğu Olimpia Ljubljana'yı 2-0 mağlup etti.

Abone ol

UEFA Avrupa Konferans Ligi A Grubu'nun 5. haftasında Slovenya ekibi Olimpia Ljubljana ile Fransa'nın Lille takımını ağırladı.

Konuk ekip mücadeleyi 2-0'lık skorla kazanmayı başardı.

Yusuf Yazıcı golünü attı

Lille'e galibiyeti getiren golleri 15'de Remy Cabella ile 75'te Yusuf Yazıcı kaydetti.

Milli futbolcumuz Yusuf Yazıcı karşılaşmada 83 dakika süre aldı.

Bu sonuçla birlikte puanını 11 yaparak liderliğini sürdüren Lille son hafta maçında Klaksvik'i konuk edecek.

3 puanda kalan Olimpia Ljubljana ise Slovan Bratislava deplasmanına gidecek.

ÖNCEKİ HABERLER
Rıza Çalımbay: Geldiğimden beri sakatlıklarla uğraşıyorum
Rıza Çalımbay: Geldiğimden beri sakatlıklarla uğraşıyorum
İsrailli esir: "Çocuklarımı öldürdün Netenyahu!"
İsrailli esir: "Çocuklarımı öldürdün Netenyahu!"
ABD: Gazze'de kalıcı ateşkesi desteklemiyoruz
ABD: Gazze'de kalıcı ateşkesi desteklemiyoruz
Özgür Özel'den Türk Tabipleri Birliği paylaşımı
Özgür Özel'den Türk Tabipleri Birliği paylaşımı
Nordsjaelland - Fenerbahçe maçı (CANLI SKOR)
Nordsjaelland - Fenerbahçe maçı (CANLI SKOR)
Papa, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları için 'terör' ifadesini kullandı
Papa, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları için 'terör' ifadesini kullandı
İstanbul Valisi Gül'den sokak hayvanları değerlendirmesi
İstanbul Valisi Gül'den sokak hayvanları değerlendirmesi
Bakan Şimşek'ten AB açıklaması! 5 maddelik çağrı yaptı!
Bakan Şimşek'ten AB açıklaması! 5 maddelik çağrı yaptı!
Arsenal'ın Kylian Mbappe için devrede olduğu iddia edildi
Arsenal'ın Kylian Mbappe için devrede olduğu iddia edildi
Beşiktaş, evinde Belçika temsilcisi Club Brugge'a mağlup oldu
Beşiktaş, evinde Belçika temsilcisi Club Brugge'a mağlup oldu
Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi'nin görevine mahkeme kararıyla son verildi
Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi'nin görevine mahkeme kararıyla son verildi
ABD Dışişleri Bakanı Blinken: İsrail, Gazze'de sivillere zarar vermemeli
ABD Dışişleri Bakanı Blinken: İsrail, Gazze'de sivillere zarar vermemeli