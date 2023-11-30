Yusuf Yazıcı'nın gol attığı maçta Lille, Olimpia Ljubljana'yı yendi

Lille, UEFA Avrupa Konferans Ligi A Grubu'nun 5. haftasında konuk olduğu Olimpia Ljubljana'yı 2-0 mağlup etti.Abone ol
UEFA Avrupa Konferans Ligi A Grubu'nun 5. haftasında Slovenya ekibi Olimpia Ljubljana ile Fransa'nın Lille takımını ağırladı.
Konuk ekip mücadeleyi 2-0'lık skorla kazanmayı başardı.
Yusuf Yazıcı golünü attı
Lille'e galibiyeti getiren golleri 15'de Remy Cabella ile 75'te Yusuf Yazıcı kaydetti.
Milli futbolcumuz Yusuf Yazıcı karşılaşmada 83 dakika süre aldı.
Bu sonuçla birlikte puanını 11 yaparak liderliğini sürdüren Lille son hafta maçında Klaksvik'i konuk edecek.
3 puanda kalan Olimpia Ljubljana ise Slovan Bratislava deplasmanına gidecek.