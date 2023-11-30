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Özgür Özel'den Türk Tabipleri Birliği paylaşımı

Özgür Özel'den Türk Tabipleri Birliği paylaşımı

CHP lideri Özgür Özel, Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi üyelerinin görevden alınmasına ilişkin, "Karar, hukuka aykırıdır. Belediyelerde de kamu kurumu niteliğindeki meslek örgütlerinde de kayyımlara karşıyız" paylaşımında bulundu.

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Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi yönetiminin düşürülmesi talebiyle açılan davada karar açıklandı.

Davanın terör örgütü PKK sempatizanlığı ile tanınan TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı açısından pasif husumet yokluğu nedeniyle usülden reddine, davalı merkez konsey başkanlığı yönünden mevcut konsey başkanı ve üyelerinin görevden alınmasına karar verildi.

Görevden alınan yönetim kurulu yerine Erzurum, Malatya, Konya, Denizli ve Samsun tabipler odası başkanlarının atandığı öğrenildi.

Özgür Özel: Karar hukuka aykırıdır

Geçtiğimiz günlerde TTB Merkez Konseyi üyeleriyle bir araya gelen Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, mahkeme kararına tepki gösterdi.

Özel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "TTB Merkez Konseyi üyelerinin görevden alınması kararı hukuka aykırıdır. Belediyelerde de kamu kurumu niteliğindeki meslek örgütlerinde de kayyımlara karşıyız. Hukuku savunmaya ve TTB'nin seçilmiş organlarının yanında olmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

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