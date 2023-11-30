ABD: Gazze'de kalıcı ateşkesi desteklemiyoruz

Gazze'de kalıcı ateşkesi desteklemediklerini söyleyen ABD açıklama yaptı. Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, 7 günlük insani aranın 8, 9, 10'a ve ötesine uzatılmasını görmek istedikleri belirtildi.

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İsrail ve Hamas arasında 7 gündür devam eden geçici ateşkes ve rehine takası anlaşmasının bitmesine saatler kaldı. Anlaşmanın yeniden uzatılıp uzatılmayacağı bilinmezken, ABD açıklama yaptı.

Beyaz Saray: Kalıcı ateşkesi desteklemiyoruz ancak insani ara uzatılabilir

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, ABD'nin Gazze'de kalıcı ateşkesi desteklemediğini ancak 7 günlük insani aranın 8, 9, 10'a ve ötesine uzatılmasını görmek istedi belirtildi.

İsrail: Ateşkes anlaşma şartlarına tabi olarak devam edecek

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, "Arabulucuların rehineleri serbest bırakma sürecini sürdürme çabaları ışığında ve anlaşma şartlarına tabi olarak ateşkes devam edecek" ifadeleri yer aldı.

Anlaşmanın bir parçası olarak, Hamas'ın çatışmalara ara verildiği her ekstra gün için en az 10 rehineyi serbest bırakması gerekecek.

Bir açıklama da Hamas'tan geldi

Konuyla ilgili bir açıklama da Hamas'tan gelirken, "Ateşkesin 7. gün için uzatılması konusunda anlaştık" ifadeleri kullanıldı. İsrail ile Hamas arasında arabuluculuk yapan Katar da "insani aranın" uzatıldığını doğrulayan bir açıklama yaptı.

Hamas ve İsrail arasındaki esir takası anlaşması

Hamas'ın 7 Ekim'de İsrail'e düzenlediği Aksa Tufanı operasyonunun ardından İsrail, Gazze'yyi tam ablukaya alarak havadan ve karadan saldırılarda bulundu. İsrail ile Hamas arasındaki çatışmalara 4 gün "insani ara" verilmesine ilişkin uzlaşma, 24 Kasım'da saat 07.00'de (TSİ 08.00) uygulamaya girdi. Bu kapsamda 4 gün boyunca Gazze'deki 51 İsrailli ve İsrail hapishanelerindeki 150 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Katar arabuluculuğunda varılan mutabakat kapsamında "insani ara" ve esir takası 2 gün daha uzatılmıştı. Bu çerçevede rehine takası devam etti.

7. günde Hamas, 2 İsrailliyi serbest bıraktı

6 günlük ateşkesin son saatlerinde tarafların uzlaşması sonrasında 1 gün daha uzatıldı. 7. günde Hamas tarafından 2 İsrailli rehine serbest bırakıldı. İlerleyen saatlerde Hamas'ın daha fazla rehineyi serbest bırakması ve İsrail'inde hapishanede tutulan Filistinli 8 kadın ve 22 çocuğu salıvermesi bekleniyor.