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Nijerya'da insan avı: 50'den fazla ölü

Nijerya'da insan avı: 50'den fazla ölü

Batı Afrika ülkelerinden Nijerya'nın Taraba eyaletinde düzenlenen operasyonlarda 50'den fazla çete üyesi etkisiz hale getirildi.

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Taraba eyaleti polis sözcüsü Abdullahi Usman, yaptığı açıklamada, eyaletin bazı köylerde öldürülen 18 avcının ardından bölgede silahlı kişilere yönelik operasyonlar düzenlediğini belirtti.

Operasyonda 50'den fazla çete üyesinin etkisiz hale getirildiğini kaydeden Usman, birçoğunun da yaralı kaçtığını aktardı.

"İNSAN AVI BAŞLATTIK"
Usman, kaçan çete üyelerini yakalamak için bölgede insan avı başlatıldığını ifade etti.

Yaklaşık 200 motosikletli silahlı kişi, dün Taraba eyaletinin Bali bölgesinde 18 avcı öldürmüştü.

Nijerya, son zamanlarda ülkenin çeşitli bölgelerinde silahlı çetelerin yanı sıra terör örgütleri Boko Haram ve ISWAP'ın saldırılarıyla karşı karşıya bulunuyor.

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