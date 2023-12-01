Gazze'de ateşkes sona erdi! İsrail resmen duyurdu: Savaşa yeniden başladık...

İSRAİL'in Gazze'de gerçekleştirdiği soykırıma verilen ara resmen sona erdi. İsrail, esir takısı için ateşkes sürecini uzatmayı reddetti. İsrail, "Savaşa yeniden başladık" açıklaması yaptı.

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Gazze Şeridi'nde bir haftadır devam eden "insani ara" sona erdi. Mısırlı yetkililer sabah saatlerinde, İsrail ile Hamas'ın ateşkesi bir gün daha uzattığını duyurdu. Ancak İsrail son dakika açıklamasıyla ateşkesin sona erdiğini ve savaşın yeniden başladığını duyurdu.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarına yeniden başladığını duyurdu. "Hamas'a yönelik savaş yeniden başladı" denilen açıklamada, "Hamas ateşkesi ihlal etti. İsrail topraklarına ateş açıldı." ifadeleri kullanıldı.

İsrail savaş uçakları Gazze'nin üzerinde

Öte yandan Gazze'deki İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "insani aranın" sona ermesiyle İsrail savaş uçaklarının Gazze'nin üzerinde uçmaya başladığı kaydedildi. Açıklamada, İsrail'e ait askeri araçların Gazze'nin kuzeyine ateş açtığı bilgisine yer verildi.

7. günde Hamas 8 rehineyi bıraktı

İsrail ve Hamas arasındaki rehine takasının yedince gününde Hamas 8 rehineyi daha serbest bıraktı. Çarşamba günü serbest bırakılan 2 Rusla birlikte dün Kızıl Haç'a teslim edilen rehine sayısı anlaşma gereği 10'a tamamlanmış oldu. İsrail de 30 Filistinliyi cezaevinden bıraktığını duyurdu.

İsrail 30 Filistinli esiri bıraktı

Esir takasının dün uzatılmasının ardından gece yarısı Filistinli 8 kadın ve 22 çocuğun yer aldığı 30 Filistinli esiri Ofer Askeri Hapishanesi'nden bıraktı. Filistinli esirler Batı Şeria'ya ulaştı.

Hamas ile İsrail arasındaki esir takası mutabakatı

İsrail ile Hamas arasındaki çatışmalara 4 gün "insani ara" verilmesine ilişkin uzlaşma, 24 Kasım Cuma günü saat 07.00'de (TSİ 08.00) uygulamaya girdi.

İsrail ile Hamas arasında varılan esir takası mutabakatı çerçevesinde şu ana kadar Gazze Şeridi'nden 81 İsrailli esir, İsrail hapishanelerinden de 240 Filistinli esir serbest bırakıldı.

Katar, 27 Kasım’da Hamas ile İsrail arasında yürütülen arabuluculuk çalışmaları sonucunda "insani ara"nın 2 gün daha uzatıldığını duyurdu.

İsrail ordusu, 30 Kasım’da tarih belirtmeden “insani aranın” uzatıldığını duyururken Hamas, söz konusu aranın 1 gün uzatıldığını açıkladı.