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AK Parti anketleri! İl il "kim başkan adayı olsun" diye soruluyor

AK Parti anketleri! İl il "kim başkan adayı olsun" diye soruluyor

AK Parti, temayül yoklamasının ardından aday belirleme sürecinin ikinci aşaması olan anket sürecine geçti. Şehirlerin önde gelen ve seçimi kazanma ihtimali yüksek isimleri için anket süreci başladı.

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31 Mart yerel seçimleri için takvim kesinleşti. AK Parti, temayül yoklamasının ardından şimdi de anket yaptırma sürecine geçti. Aday belirleme süreci için isimli anketlere başlayan AK Parti'de belediyeler de anket yaptırıyor. Temayül yoklamasında çıkan isimler ile oylamada bulunmayıp şehrin önde gelen ve seçimi kazanma ihtimali yüksek isimler için anket yapılacak.

Kim belediye başkanı adayı olsun?

Belediyelerin nüfus yoğunluğu ve büyüklüğüne göre belirlenen sayıda aday adayı isimler Başkan Erdoğan'a iletilecek. Anketlerde başta büyükşehir, il ve ilçe belediyelerinin yanı sıra belde belediyeleri de dahil yerel seçimlerde kimin aday gösterilmesi gerektiği seçmene soruluyor.

Belediye başkanları da anket yaptırıyor

Ar-Ge başkanlığının isim bazlı anketlerine ek olarak büyükşehir belediye başkanları da isim önerilmesi için anket çalışması yapıyor. Bu kapsamda ilçe belediye başkan adayları için belediyelerin yaptıracağı anket çalışması 5 Ocak'a kadar sürecek.

Şehrin önde gelen isimleri de listede

Bu anketlerde temayül yoklamalarında ismi olan aday adaylarıyla birlikte şehrin sosyolojik ve seçmen davranışlarına göre önde gelen isimleri aday olmak istiyorsa onlar da yer alıyor.

Sonuçlar Erdoğan'a sunulacak

Belediye başkanlıklarının yaptırdıkları anketlerde mayıs seçim sonuçlarına bakılarak seçmen profili üzerinden adaylar önerilecek. Nüfus yoğunluğuna göre aday adayı sunulacak.

Listede nüfusa göre aday sayısı olacak

Nüfusu az olan belediyeler için 2 aday önerilirken, nüfus yoğunluğu fazla olan belediyeler için en fazla 4 aday adayının ismi yer alacak. Çıkan sonuçlar bir rapor halinde Başkan Erdoğan'a sunulacak.

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