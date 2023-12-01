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UEFA Konferans Ligi toplu sonuçlar iki takım tur atlamayı garantiledi

UEFA Konferans Ligi toplu sonuçlar iki takım tur atlamayı garantiledi

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde 2023-2024 sezonu gruplarında 5. hafta maçları tamamlandı.

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Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üçüncü önemli organizasyonunda, 4 grupta 6 karşılaşma yapıldı.

H Grubu'nda haftaya lider giren Fenerbahçe deplasmanda Danimarka'nın Nordsjaelland takımına 6-1 mağlup oldu ve üçüncü sıraya geriledi. Grubun diğer maçında Ludogorets, deplasmanda Spartak Trnava'yı 2-1 yendi.

E Grubu'nda Aston Villa ile F Grubu'nda Fiorentina tur atlamayı garantiledi.

TSİ 23.00'te başlayan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

Aston Villa (İngiltere)-Legia Varşova (Polonya): 2-1

Fiorentina (İtalya)-Genk (Belçika): 2-1

Cukaricki (Sırbistan)-Ferencvaros (Macaristan): 1-2

Eintracht Frankfurt (Almanya)-PAOK (Yunanistan): 1-2

Nordsjaelland (Danimarka)-Fenerbahçe: 6-1

Spartak Trnava (Slovakya)-Ludogorets (Bulgaristan): 1-2

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