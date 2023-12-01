Ekrem İmamoğlu canlı yayında açıkladı! Meral Akşener ile ittifak olacak mı?

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, canlı yayında açıklamalar yaptı. İmamoğlu, 'Sizin seçim konusunda bir kızgınlığınız var mı?' sorusuna, "Böyle bir düşüncem yok. Ben partimi ekranlarda tartışmadım. Ben aday olsaydım kazanırdık diye hiç düşünmedim." dedi. Yerel seçimlerde ittifak benzeri bir yapılanmaya gidilip gidilmeyeceğine yönelik soruya da yanıt veren İmamoğlu, iş birliğinin olabileceğine inandığını belirterek "Akşener'le konuşmamızda da verimli ve pozitif bir sohbet yaptık" dedi.

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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 188 gün sonra ilk kez canlı yayına çıktı ve Halk TV ekranlarında gazetecilerin sorularını yanıtladı. 2019'da seçildikten sonra yaptığı çalışmaları anlatan İmamoğlu, 2024 yerel seçimleri, anket sonuçları ve yeni ittifak konusunda açıklamalar yaptı.

Hangi adayı karşısında görmek istiyor?

İmamoğlu 'Hangi AK Parti'li adayı karşısında görmek istiyor?" sorusuna şu yanıtı verdi:

"Bütün isimlere saygı duyuyorum. Her insan değerlidir. Siyasete dahil olduğum andan itibaren hiç gardımı almadım ve hazırlık yapmadım. Ben iyi biliyorum ki bu şehirde bugünden itibaren kampanya sürecini yönetme adımını atan kişi ortada. Bu ülkenin hem Cumhurbaşkanı hem Genel Başkanı konumunda. Ben İstanbul'u çok seviyorum cümleleri kurmaya başladılar. 'Rakibim kim? Ne diyecek? Ne demeyecek?' elbette analiz yapan arkadaşlarımız var. Cevabını çıkıp veriyoruz. Ama temel kurgum bu şehrin insanları. Bu şehri 2050 vizyonunu hazırlamış bir ekibiz biz. Yani bu şehirde yarını planlayamayacak insanlardan devraldık. Onlar parsel parsel İstanbul'a bakıyordu. Biz ise İstanbul'un tamamına Marmara'ya bakıyoruz. Biz İstanbul'a 2050'ye kadar nasıl kazandırırız diye bakıyoruz. Mücadele edeceğimiz çok şey var. Bütün Balkanların İstanbul'u nasıl önemsediğini o kadar derin yaşadım ki. "

Anketler ne çıkıyor?

"Aklınıza gelmeyecek insanları bile sorabiliyorlar. Biz kendimizi gayet iyi görüyoruz. Elbette oran vermek yakışmaz. Ama yüksek oranda memnuniyeti topluma verdiğimizi öngörüyoruz. Heyecanla hizmetleri anlatmak istiyorum. İnsanlara 10 metro yaptık. 2019'da göreve geldik. Daha hiç başlamadıkları Mahmutbey-Esenyurt hattını başlattık. Göztepe- Ümraniye hattını başlattık. Birçok hat 0'dı veya yarıya kadar durmuş ağları yaptık. İETT'yi kötülemeyin bizim İETT'miz. Bir siyaset uğruna yalan ifadeler olarak İstanbu'a zarar veriyorsunuz. Millet cevabını verecek. "

İstanbullular neye oy verecek?

"Toplumun siyasi görüşü var ve hizmete görüşü, bakışı var. Adalet,ekonomi demokrasi olabilir süreçlere bakarak oy verir. Yerelde bir takım hizmetlere öncelik verir. Bir belediye başkanı neler yapmalı? Bizden beklentileri ne? Bazen insanlar salt siyasi görüşleriyle hareket ediyor bu kitle var. Ama ciddi oranda belediyecilik hizmetlerinden dolayı oy verenler var. Şehrin gelişimini mi düşünüyor?"

"Böyle bir düşüncem yok. Ben partimi ekranlarda tartışmadım. Ben aday olsaydım kazanırdık diye hiç düşünmedim. Zerre bunu düşünmedim. Adaylık meselesinin çok ötesinde konuşmamız gerekiyor. İlk gün değişim dedi bütün gözler benim üzerimdeydi. Ben işime devam ettim. Ama televizyona çıkmadım. Ekrem İmamoğlu bir kişiyi suçlamıyor. "

"Evinde elektrik kesik herhalde, mum yakıyor."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "CHP dönemindeki vatandaş bizim dönemimizi mumla arar" sözleri üzerine İmamoğlu şunları söyledi:

"Evinde elektrik kesik herhalde, mum yakıyor. Milletimiz bizi görüyor. Umut ederim düşüremediği yüzde 100'lük enflasyonu düşürür, umut ederim bu ülkedeki gençlerin ülke dışına kaçmasını duyurur. Acı içinde üniversite okuyamayan gençlerin okumasını sağlar. Bu ülkede itibarla olamayan dış politikayı düzeltir. Bu millet hesabını soracak. 1 imzayla 300 milyon euro metrobüs alacaktık biz. Bizden önce metrobüs almışlar. Kredisini hazırladık, masasında duruyor. Bir mum yollayalım onu imzalasın. Sefaköy-Beylikdüzü hattına başlamak istiyoruz. 3.5 milyon insanı ilgilendiriyor. Bir imzalasın biz işimizi yapalım."

"Pandemi süreciyle beraber yoksulluğun artması bizim otomatikman 4 katına çıkan bir sosyal yardımlar bütçesine ulaşmamıza vesile oldu. 360.299 haneye nakit yardımı götürüyoruz. Kimi ailelere daha yüksek kimilerine daha düşük. İş başına geldiğimizden bugüne 17 milyar 763 bütçe kullandık. Ulaşımda 0-4 yaş çocuğu olan anneye 'anne kart' veriyoruz ve o anneler ücretsiz otobüslerimizden faydalanıyor. Dolaylı yardım ettiğimiz işler var. 75.000 üniversite öğrencisine burs veriyoruz."

Yerel seçimlerde ittifak benzeri bir yapılanmaya gidilip gidilmeyeceğine yönelik soru alan İmamoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Son söz söylenmeden İstanbul ve Türkiye'nin lehine olacak her şeye açığım. Akşener'le konuşmamızda da verimli ve pozitif bir sohbet yaptık. Son söz söylenene kadar her şey konuşulmalıdır. Ben bu noktada gelin İstanbul'da konuşalım deme hakkına sahip değilim. Ben sadece Sayın Akşener'le iyi niyet dili ile bir konuşma gerçekleştirdim. Bu konuşmayı da önemsiyorum ve bir iş birliğinin de olabileceğini düşünüyorum."

Ben hayatımda olumsuzluğa yer vermem. Ben hala olumlu düşünüyorum. Toplumsal ittifak zemini zaten oluştu. Biz İstanbul'la ve her yaştan vatandaşımızla muazzam bir iş birliği kurduk."