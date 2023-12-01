Özgür Özel-Meral Akşener görüşmesinin perde arkası! İttifak konuşuldu mu?

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İYİ Parti lideri Meral Akşener’i ziyaret etti. Toplantıda Özel, “Toplu ittifak değil yerel işbirlikleri” vurgusu yaptı. Görüşme sonrasında Akşener, pazartesi günü toplanacak genel idare kuruluna (GİK) konuyu danışacaklarını, sonrasında yanıt vereceklerini bildirdi.

Abone ol

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, dün İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’i İYİ Parti genel merkezinde ziyaret etti. Cumhuriyet'te yer alan habere göre Özel, “Sayın Genel Başkanımızdan randevu talep etmiştik. Sağ olsunlar en kısa sürede talebimizi karşıladılar. Heyetimizi, ağırladılar. Yaptığımız görüşmede, İYİ Parti’nin kamuoyunca da bilinen, bizim tarafımızdan da saygıyla karşılanan bir genel idare kurulu (GİK) kararı ile tüm seçim bölgelerinde yerel seçime kendi adayları ile girmeleri noktasında bir irade beyanları vardı. Biz ziyaretimizde, bu karara saygılı olduğumuzu söyledik” dedi.

Özel, bu nedenle toplu ittifak değil, de yerel işbirliklerini görüşmek istediklerini belirterek “İttifak kelimesi yoruldu. Ama yerel seçim esnekliği, biraz daha hızlı karar vermeyi, ikili iş birliklerini gerektiriyor. Biz, İYİ Parti’ye önümüzdeki yerel seçime yönelik olarak işbirliği içinde olup olamayacağımızı, böyle bir GİK kararının yeniden gözden geçirilip geçirilemeyeceğini, eğer mümkün olursa bundan sonraki süreçte, yerel seçimlerdeki işbirliği için partilerimizin görevlendireceği kişilerin birlikte çalışma imkânının yaratılıp yaratılamayacağını sorduk” ifadelerini kullandı.

‘Süreç şeffaf ilerliyor’

Özel’e verdikleri yanıtı aktaran İYİ Parti lideri Akşener de konuyu pazartesi yapılacak GİK toplantısında kurmaylarına soracağını ve buna göre bir yanıt vereceklerini belirtti.

Partinin artık görüşmeleri bu şeffaflıkta sürdüreceğini söyleyen kurmaylar, İYİ Parti’yle ittifaka ilişkin “Genel başkanımız gerekli tüm sözleri söyledi. İYİ Parti’nin tek başına seçime girme kararını saygıyla karşıladığımızı anlattı. Bu nedenle toplu bir ittifak değil de yerelde, bazı il ve ilçelerde iş birlikleri olup olamayacağı konusunda görüştüklerini söyledi. Bundan sonra İYİ Parti’nin vereceği kararı bekleyeceğiz. Her zaman söylediğimiz gibi, zorla yapılacak bir ittifakın kimseye faydası yok. Ancak toplumun beklentileri de ortada. Toplumun iyi yönetim, sosyal belediyecilik için bir beklentisi var. Bunun için de bazı yerlerde iş birliklerine ihtiyaç var” değerlendirmesini yaptı.