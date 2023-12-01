Şok iddia! İsrail, Hamas'ın planını 1 yıldır biliyordu ama 'yapamazlar' diye ciddiye almadı

HAMAS'ın 7 Ekim saldırısından İsrail'in bir yıldır haberdar olduğu ve her adımını bilmesine rağmen 'hayata geçirilmesi çok zor' diyerek ciddiye almadığı iddia edildi. New York Times'ın haberi akıllara "İsrail Hamas'ın saldırmasına göz yumdu ki Gazze'de soykırım yapmak için fırsat oluşturdu" iddialarını güçlendirdi.

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ABD'nin önde gelen gazetelerinden New York Times, İsrail'in Hamas'ın 7 Ekim'de hayata geçirdiği saldırı planından bir yılı aşkın süredir haberdar olduğunu belirtti. Habere göre İsrail ordusu ve istihbaratı, bu planı Hamas'ın hayata geçirmesinin çok zor olacağına inanarak gerçekçi bulmadı.

'Jericho Duvarı'nda madde madde alnatılmış

Gazetenin aktardığına göre İsrailli yetkililerin "Jericho Duvarı" adı verdiği 40 sayfalık dökümanda 7 Ekim'de yaşananların madde madde listelendiği görüldü.

New York Times'ın incelediği belgede saldırı için bir tarih verilmediği, ancak İsrail'in Gazze etrafındaki savunmasını yüklenerek yıkmak için metodik saldırılar planlandığı görülüyor. Belgelere göre Hamas bu sayede İsrail şehirlerini ele geçirmeyi ve askeri üsleri basmayı planladı.

Motorlu paraşütler detayı bile var

Planda ayrıca Gazze'den İsrail yönüne yoğun roket atışı yapılması gerekliliği vurgulandı; dronların da güvenlik kameralarını ve sınırdaki otomatik silahları vurması öngörüldü. Böylece Hamas militanları, sınırını aşarak motosikletler, motorlu paraşütler ve koşarak İsrail'e girebilecekti.

Hamas planı o belgedeki haliyle uyguladı

Hamas, 7 Ekim'de bu planı neredeyse belgelerde yazan haliyle aynı şekilde uyguladı. New York Times'ın aktardığına göre planda İsrail askeri kuvvetlerinin lokasyonu ve boyutu gibi hassas bilgiler de yer alıyordu. Hamas'ın bu istihbaratı nasıl elde ettiği bilinmiyor.

'İsrail, ciddiye almadı' iddiası

Habere göre belge, İsrail ordusu ve istihbaratı arasında yaygın olarak incelendi, ancak uzmanlar bu boyutta bir saldırının Hamas'ın kapasitesinin üstünde olduğu sonucuna vardı. Başbakan Binyamin Netanyahu veya başka bir üst düzey siyasi liderin dökümanı görüp görmediği bilinmiyor.

Temmuz ayında üst düzey bir istihbarat analistinin Hamas'ın plandakileri denediği bir tatbikat yaptığını ilgili birimlere bildirdiği belirtildi. Ancak e-postalara göre üst düzey bir yetkili yine bu tatbikatı ciddiye almadı.