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Nihat Kahveci çıldırdı: Saat 20:50'den saat 01:00 cuma sabahına kadar gol yedik

Eski milli futbolcu ve spor yorumcusu Nihat Kahveci, Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde rakiplerine farklı skorla mağlup olmasına sinirlendi. Kahveci, "Çok yemek yediğinde zarar, bu kadar gol yediğinde yaşadığımız manevi zararı ben anlatamıyorum. Rezillik" dedi.

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UEFA Avrupa Konferans Ligi'ndeki temsilcilerimiz dün akşam adeta kabus bir gece yaşadı. H Grubu beşinci hafta maçında Nordsjaelland ile karşı karşıya gelen Fenerbahçe, rakibine 6-1 mağlup oldu. Turnuvanın D Grubu'nda yer alan Beşiktaş ise, Club Brugge'a 5-0 kaybetti.

Eski milli futbolcu ve spor yorumcusu Nihat Kahveci, 2 takımın Avrupa'da aldığı sonuçlara çok öfkelendi. Kahveci, "20:45'te Beşiktaş maçı başladı. 20:50'de gol yemeye başladık. 01:00 cuma sabahına kadar gol yedik. Çok yemek yediğinde zarar, bu kadar gol yediğinde yaşadığımız manevi zararı ben anlatamıyorum. Rezillik" dedi.

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