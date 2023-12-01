CHP'nin İYİ Parti'siz planı hazır! Kaybedilecek belediyeler hangileri?

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in dün gerçekleştirdiği görüşmeden Akşener'in 'geri adım' işareti çıksa da İY Parti GİK'in işbirliği teklifini reddedeceği konuşuluyor. CHP de İYİ Parti olmadan gireceği seçim için planını hazırladı. İttifak ile girilmezse hangi büyükşehirler AK Parti'ye kaptırılacak? Hangi şehirler AK Parti'den alınacak?

Abone ol

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, dün İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener’i 5 kişilik bir ekiple ziyaret etti. Özel görüşme sonrası "Biz cevabımızı aldık" derken, Akşener, "Yerel seçimde işbirliği teklifini GİK'e götüreceğim" dedi. İlk başta Meral Akşener geri adım atmış gibi görünse de İYİ Parti GİK'ten işbirliğine ret cevabı çıkacağı konuşuluyor.

CHP 'ret'te karşı planını yaptı

Sözcü yazarı Deniz Zeyrek, İyi Parti’nin seçimlere tek başlarına girme kararını yeniden değerlendirmesini istedikleri talebini ileten CHP’nin iş birliği yapılmaması durumuna karşı bir çalışma hazırladığını aktardı. Zeyrek’in aktardığına göre, toplantıya katılan CHP’li bir yetkili, söz konusu çalışmadan şöyle bahsetti:

Nereler kaybedilir nereler kazanılır?

“İlleri kolay, orta kolay, en kolay ya da zor, orta zor ve en zor olarak sınıflandırdık. İş birliği yapılmadığında kaybedeceğimiz iller var. İş birliği olmamasına karşın kazanacağımız iller var. Ancak bu çalışmayı paylaşmadık. Önce İYİ Parti'nin GİK'te karar almasını ve iş birliği yapmak istemesini bekledik. İş birliği yapılmayacaksa bu çalışmaların bir önemi olmayacağı için şimdiden sunmak istemedik.”