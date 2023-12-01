Fatih Terim'in avukatı konuştu! İsmi neden iddianamede yok, fondan haberdar mıydı?

Çok sayıda ünlü futbolcunun da dolandırıldığı “yüksek kârlı gizli fon” olayında Denizbank Şube Müdürü Seçil Erzan tarafından ismi kullanılan Fatih Terim’in avukatı Tufan Karataş konuştu. Fatih Terim, başta kızı, damadı, yakın arkadaşı, damadının kuzeni, yeğeni olmak üzere çevresinde pek çok kişinin, isminin kullanıldığı fona para yatırdığından haberdar mıydı; ismi neden iddianamede yer almadı, ilgisi olmadığı ileri sürülen bir olay için neden futbolcularla bankaya gitti?

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından nisan ayında başlatılan soruşturma kapsamında; aralarında Fatih Terim, Emre Belözoğlu, Arda Turan, Fernando Muslera, Selçuk İnan ve Emre Çolak gibi isimlerin de bulunduğu onlarca kişinin, Denizbank şube müdürü Seçil Erzan tarafından yüksek kazanç vaadiyle dolandırıldığı iddiası, Türkiye'nin gündemine oturdu.

Seçil Erzan tarafından “Tarih Terim fonu” olarak pazarlanan fon olayında Erzan, mahkemede, Terim'den 300.000 dolar aldığını ve bunun kat be kat üzerinde ödeme yaptığını iddia ediyor. Evde çıkan alacak-verecek tablosunda, Terim'in 700.000 dolar yatırıp 1.500.000 kazandığı yazıyor. Terim, Erzan'a para vermediğini iddia ederken, savcılık ifadesinde 3.000.000 dolar alacaklı olduğunu savunuyor. Denizbank ise hesaplarında böyle bir paranın bulunmadığını ileri sürüyor.

Fatih Terim’in avukatı Tufan Karataş, Sözcü yazarı İsmail Saymaz’ın sorularını yanıtladı.

“Finansal danışmanı değil, temel hizmet”

Erzan’ın 11 yıl Florya şubesinde tutulmasıyla müşterilerle ilişkisinin derinleşmesine sebebiyet verildiğini söyleyen avukat Karataş, Seçil Erzan’ın Fatih Terim’in “finansal danışmanı” olduğu yönündeki söylemleri de yalanladı; “Bu finansal danışmanlık değil. Her şube müdürünün belli bir kalibrasyon üzerindeki müşteriye verdiği temel hizmet” dedi.

“Erzan, yapısı itibariyle samimiyet kurabilen bir insan”

Avukat Karataş, Terim ile Erzan arasındaki yakın ilişki ve Erzan’ın Candaş Gürol ile sevgili olması hakkında da şunları söyledi:

“Erzan, yapısı itibariyle samimiyet kurabilen bir insan. Bu samimiyeti sadece hocayla değil. Sosyal medyada bütün müşterileri ile fotoğrafları var. Düğününe, cenazesine gitmiş-gelmiş. Candaş'ın Seçil'le nişanlanmasına kesinlikle çekince koydu. Günün sonunda diyor ki ‘Bunlar koskoca insanlar. Bir yere kadar çekince koyabilirim.”

Terim’in “fon” adı altında para vermediğini, tüm yatırımların hesaplar üzerinden işletildiğini söyleyen avukat Karataş, para ilişkisini “Erzan'la yok. Banka ile var. Hesaplarında yatan para üzerinden Seçil yatırımlarda değerlendirdi” şeklinde açıkladı.

“Saha kenarında topluca oldu bittiyle evrakı imzalatıyor”

Terim’in hesabının Seçil Erzan’ın kontrolünde olduğunu ve istediği gibi girip çıktığını söyleyen Karataş, “Hocam şu kağıdı alacağız’ diyor. Saha kenarında topluca oldu bittiyle evrakı imzalatıyor” dedi.

Terim’in hesabında olduğunu bildiği 3 milyon dolar paranın bu para olduğunu belirten Karataş, “Bize göre hesapta 3-3,5 milyon dolar olması lazım. (Erzan, parayı çekmiş mi?) Seçil'in ‘Kağıt, hazine, fon aldım’ diye bir hikâyesi var. Bu yatırımlardan sonra meblağlar hesaba geri gelmiş. Ama bakıyoruz ki hesaplarda anlamsız eksilmeler var. Hesaptan dikkat çekmeyecek şekilde para eksiltilmiş” dedi.

“3-3.5 milyon dolar ortada yok”

Erzan’ın gerçekten alıp sattığını ancak olmadı gereken 3-3.5 milyon dolar paranın ortada olmadığını söyleyen Karataş, söz konusu işlemler için “kaşla göz arasında Terim’e evrak imzalatıldığını” ileri sürdü.

Fatih Terim, ismiyle anılan fonu hiç duymadı mı?

“Yatırım yapılmışsa hoca adına çokça hesap açılır, kapanır. Fakat bugün bir excel dosyası üzerinden hocanın bütün geçmişi vasıflandırılmaya çalışılıyor” diyen Karataş, Fatih Terim’in “Terim fonu”nu duyup duymadığı sorusuna da, “Fatih Terim Fonu ibaresi Erzan gözaltına alındıktan sonra çıktı. Öncesinde yok. Erzan'ın şöyle bir hikâyesi var, ‘Şu kişi Terim'in ismini duyarsa sorgusuz ve sualsiz gelir.’ Fatih hocanın ismi ön plana çıkarılıyor. Ondan da öte bir unsur daha var: Hakan Ateş. Ateş, bankanın genel müdürü. Yardımcısı Mehmet Aydoğdu da var” diye yanıt verdi.

Buse Terim’in para verdiğinden Fatih Terim’in haberi var mıydı?

Karataş, Fatih Terim’in kızı Buse Terim’in söz konusu fona para verdiğinden haberdar olup olmadığı yönündeki soruya da, “Olmaz. Aile yapılarını bilmek lazım. Fatih Terim olgusu baba-kız ilişkisinin duygusal refleksle yürüdüğü, ihtiyaç varken onlara sınırsız desteğin verildiği, diğer olgulara karışılmadığı bir saygı alanı var”” diye yanıtladı.

Avukat Karataş, kızı, damadı, yakın arkadaşı, damadının kuzeni, yeğeni olmak üzere çevresinde pek çok ismin söz konusu fona para yatırmasına karşın Fatih Terim’in durumdan haberdar olmadığını savundu, “Fatih hocayla o evin içerisine girdiğinde dersin ki ‘olmaz abi’ İlişki bambaşka” dedi.

Dava dosyasına da giren “Fatih Terim kârda mı?” konuşması

Avukat, dava dosyasına da giren Arda Turan ile Seçil Erzan arasındaki “Fatih Terim kârda mı?” konuşması için de, “Söyleyen Seçil ya. Kafasının arkasında neler var kimse bilemez” dedi.

Fatih Terim, futbolcularla bankaya sadece destek için gitmiş

Avukat Karataş, Terim’in olay gün yüzüne çıkmasının ardından futbolcularla bankaya gitmesinin sebebini de “Baba gibi yanlarında istiyorlar. Güçlü bir profille gidelim. Tamamen destek. Yalnız bırakmamak adına gidiyor” diye açıklıyor.

Fatih Terim neden iddianamede yok?

Avukat Fatih Terim’in isminin kullanılarak mağdur edilmesine karşın neden dosyada isminin geçmediğini de “Çünkü onun şikâyeti başka bir soruşturma numarası ile tefrik edildi. Hesabından çekilen bir para olduğu için zimmet olarak seyretme ihtimali var” dedi.